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Лихая кепка и папин взгляд: Лили-Роуз Депп сияет в Chanel на обложке российского Vogue
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Лихая кепка и папин взгляд: Лили-Роуз Депп сияет в Chanel на обложке российского Vogue 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
19-летняя актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась для июльской обложки российского Vogue.
В новой съемки дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа сверкает папиным пронзительным взглядом, носит джинсы с высокой талией, лихую цветную кепку oversize, надвинутую на брови, и показывает сумочку Chanel — лицом этого модного Дома она является давно и не изменяет ему.
— гласит обложка. А тебе нравится необычная внешность наследницы звезды «Пиратов Карибского моря»?
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Фото:Instagram
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