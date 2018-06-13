Ugly shoes: какие сандалии купить на лето

Прошлым летом звездой и одновременно самой критикуемой парой обуви были сандалии-«мыльницы», а этой зимой — «дедушкины» кроссовки. Если вы тайно или явно являетесь поклонницей одной из этих пар, то и герои этого обзора вам непременно понравятся.

Спортивные сандалии — вид обуви вообще не новый (их носили еще древнеримские легионеры), а наши мужчины вне зависимости от всяких там тенденций продолжают носить их и сейчас. Заявка на успех у спортивных сандалий серьезная, учитывая, что армия любителей кроссовок велика, и если вы всю зиму и весну щеголяли на удобной плоской подошве своих «найков» или «адиков», то вряд ли в июне вы так легко переобуетесь в босоножки на каблуке и тонких ремешках. Как альтернатива кедам и символ беспрецедентного комфорта, спортивные сандалии не имеют аналогов по количеству километров, которые вы пройдете в такой паре летом по паркам, набережным и уличным ярмаркам и рынкам. Так что, несмотря на то что это определенно категория ugly shoes, мы остановимся на них подробнее.

Street style

Street style

Street style

Яркие спортивные сандалии

Выбор между красивыми и удобными босоножками и спортивными сандалиями будет нелегким, но ведь когда-то мы и кроссовки не считали за обувь вне спортзала. И что-то нам подсказывает, что чем больше цветных моделей есть в наличии, тем больше у нас есть шансов «предать» любую другую обувь летом.

Сандалии Marc Jacobs (21 800 руб.)

Сандалии на платформе

Помимо удобства, сандалии в спортивном стиле еще и деликатно решают проблему под кодовым названием «Хочу быть выше». Например, эта пара точно добавит вам 5–6 сантиметров к росту без того, чтобы вы мучились на высоких каблуках.

Сандалии Bershka (2 599 руб.)

Полуоткрытые кроссовки

В этом сезоне за спортивные сандалии взялись и известные спортмарки, и дизайнерские бренды, а кто «сообразил» быстрее, уже даже не разобрать. Лучше сосредоточимся на поисках оригинальных моделей, как этот гибрид кроссовок и сандалий для капризного лета.

Сандалии Nike (£60 по скидке)

Спортивные сандалии на платформе

Больше модных коллабораций, хороших и разных! На этот раз перед вами неожиданный союз Puma и британки Софии Вебстер, которая делает задорную и оригинальную женскую обувь преимущественно на каблуках. Вместе с Puma София «снизошла» до спортивных сандалий со звездочками и единорогами.

Сандалии Puma x Sophia Webster (16 620 руб.)

Шлепки на платформе

Если уж не для спорта, то для пляжа точно: эти сандалии мы включили в подборку, потому что они напомнили нам обувь из детства. И кстати, давным-давно, в 90-е, мы носили их с короткими джинсовыми шортами, только еще не были в курсе, что конкретно означает «быть в тренде».

Сандалии Stradivarius (2 999 руб.)

Спортивные сандалии на ремешках

Раз уж выше мы упомянули наших мужчин, то прибережем одну пару в обзоре специально для них на случай, если вы как раз находитесь в поисках полезного мужского подарка. У марки Teva мы нашли по описанию «бессмертную» модель сандалий, которая обещает амортизацию при ходьбе и еще и защиту от бактерий и неприятных запахов.

Сандалии Teva (£80)

Спортивные сандалии на платформе

Для большей монументальности этой модели не хватает разве что крыльев, и тогда мы поверили бы в то, что современные амазонки тренируются летом именно в такой обуви. Причем не просто поднимают двухкилограммовые гантели, а ставят рекорды выносливости и самоотверженности.

Сандалии Rick Owens (€ 1 128)

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