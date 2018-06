10 самых красивых звёздных свадеб XX века

13-метровые шлейфы и 6-этажные торты или полевые цветы и босиком по песку. BeautyHack — о самых ярких, стильных и необычных свадьбах прошлого столетия.

Принцесса Диана и принц Чарльз , 1981 год Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза, когда ей было 19 лет. Церемония в лондонском Соборе Святого Павла побила все рекорды: по телевидению ее посмотрели 750 миллионов человек. Стоимость платья Дианы с 8-метровым шлейфом, которое создали Дэвид и Элизабет Эмануэль, сейчас оценивается в 31 тыс. фунтов, а на выпечку 28 тортов ушло 14 недель. Макияж будущей принцессе делала Барбара Дейли (именно она придумала nude и smoky eyes). Итого: на торжество в общей сложности было потрачено 32 миллиона фунтов, а это больше 40 миллионов долларов!

Казалось бы, такая роскошная свадьба должна была пройти безупречно, но без «сюрпризов» не обошлось. В момент произнесения клятвы Диана от волнения перепутала порядок имен будущего жениха (полное имя Чарльза и правда непростое — Чарльз Филипп Артур Джордж Виндзор). Но принц тоже отличился. Вместо слов «обещаю разделить с тобою все, что мне принадлежит», Чарльз произнес «обещаю разделить с тобою все, что тебе принадлежит».

Кстати, Диана стала первой королевской невестой, которая исключила из брачной клятвы обещание «повиноваться мужу во всем». Позже, через 30 лет, точно так же поступит Кейт Миддлтон , ограничившись фразой «любить, поддерживать, уважать».

Элизабет Тейлор и Конрад Хилтон , 1950 год Элизабет выходила замуж восемь раз. Ее первым мужем стал 18-летний Конрад Хилтон-младший (наследник империи Hilton и дедушка Пэрис Хилтон ). На церемонию было приглашено 600 знаменитых гостей, еще 3000 поклонников ждали пару у дверей церкви в Беверли-Хиллз. Платье с 13-метровым шлейфом и корсетом, который уменьшал талию Элизабет до 50 см, придумала дизайнер Хелен Роуз.

Одри Хепберн и Мел Феррер , 1954 год В августе 1954 года актер и режиссер Мел Феррер приехал к Одри в Швейцарию на один из альпийских курортов (где проходили ее съемки) и сделал любимой предложение. Одри тогда было 25 лет, Мелу — 37.

Церемония, на которую были приглашены только самые близкие, состоялась 24 сентября в часовне на берегу озера в Бюргенштоке (Одри сама вызвалась украсить ее белыми гвоздиками и ландышами). На невесте было изящное шелковое платье с отделкой из бисера, которое создал Пьер Бальмен (основатель бренда Balmain), и венок из цветов в волосах. Под звуки ливня Одри и Мел поженились, а затем тайно от всех вернулись в домик Одри, где отметили событие наедине.

Жаклин и Джон Кеннеди , 1953 год Жаклин Бувье было 24 года, когда она вышла замуж за будущего президента США Джона Кеннеди. На глазах у 800 гостей пара обменялась клятвами в католической церкви Святой Марии в Ньюпорте (благословил пару папа Пий XII), а после венчания молодожены устроили вечеринку в поместье Хаммерсмит (во времена президентства Кеннеди его прозвали «летним Белым Домом») на 1200 гостей.

На Жаклин было платье от нью-йоркского дизайнера Энн Лоув, которая тогда одевала весь свет Нью-Йорка. Кстати, самой Жаклин экстравагантный наряд не очень понравился, она назвала его «абажуром» и призналась, что хотела что-то поскромнее.

Грейс Келли и князь Ренье, 1956 год В 1956 году Грейс стала супругой князя Ренье III. На тот момент 27-летняя актриса имела два «Золотых глобуса» и «Оскар», но оставила голливудскую карьеру, получив королевский статус. И свадьба была по-королевски эффектной: на церемонию в Соборе Святого Николая в Монако Грейс доставил корабль, из вертолета сыпались белые и красные гвоздики, у шатра молодоженов ждал сделанный по заказу Rolls Royce.

Знаменитое платье из старинного бельгийского кружева (которое сегодня оценивается в 300 тыс. долларов, а тогда было выкуплено князем Ренье из музея) создала дизайнер Helene Rose, работали над ним 30 швей. В качестве свадебного подарка Грейс получила яхту, на которой пара провела свадебное путешествие. Кстати, именно образ Грейс Келли выбрала для своей свадьбы Мадонна, выходя замуж за Гая Ричи, а Сара Бертон вдохновлялась им при создании свадебного платья для Кейт Миддлтон.

Присцилла и Элвис Пресли , 1967 год Элвис и Присцилла поженились 1 мая 1967 года. Элвису Пресли было 32 года, а Присцилле Бьюли — 22. Свадьба состоялась в отеле The Aladdin Hotel в Лас-Вегасе. По этому случаю организовали пресс-конференцию для приглашенных журналистов. При этом церемония получилась камерной для молодоженов такого уровня: 100 гостей и 14 самых близких людей, в присутствии которых Элвис и Присцилла произнесли клятвы.

Платье с кружевными рукавами и жемчугом будущая невеста покупала тайно, надев парик. На церемонии она дополнила его тиарой из горного хрусталя, фатой и начесом: «Выглядело так, будто в ее голове может поместиться восемь человек», — сказал о прическе Карал Анн Марлинг, автор книги об Элвисе «Graceland». По воспоминаниям гостей, самым трогательным моментом вечера был танец молодоженов под песню Love Me Tender.

Мэрилин Монро и Артур Миллер , 1956 год Мэрилин Монро и драматург с Пулитцеровской премией Артур Миллер женились дважды. Формальная церемония прошла 29 июня 1956 года в здании суда в Нью-Йорке. Через два дня пара устроила вечеринку на 25 человек в пригороде.

К алтарю Мэрилин (ей было 30 лет) вел агент. Для первой церемонии актриса выбрала юбку-карандаш, рубашку и перчатки. На вечеринке появилась в платье из легкого муслина от Нормана Норелла. После свадьбы Артур подарил супруге кольцо с надписью «A to M, June 1956. Now is forever».

Бьянка и Мик Джаггер , 1971 год Свадьба Бьянки Перес-Мора Масиас и лидера Rolling Stones Мика Джаггера прошла в Сен-Тропе в 1971 году. Пресса была в восторге! Свадьбу до сих пор считают одной из самых стильных всех времен, а Бьянку и Мика Джаггера — законодателями свадебной моды.

На церемонию невеста надела смокинг Yves Saint Laurent на голое тело, длинную юбку и шляпу с широкими полями и вуалью. Мик — белый костюм-тройку с брюками клеш. Помимо традиционной регистрации пара венчалась в церкви Святой Анны. Среди приглашенных гостей были Ринго Старр, Пол Маккартни и вся команда Rolling Stones, а к алтарю Бьянку вел британский фотограф лорд Патрик Личфилд.

Фэрра Фосетт и Ли Мэйджорс, 1973 год «Ангел Чарли» Фэрра Фоссет вышла замуж за актера Ли Мэйджорса в 1973 году. Если вы захотите узнать у гугла, каким было свадебное платье Фэрры, получите ссылки на магазины с нарядами точь-в-точь как у актрисы. Таким культовым стал ее образ! На Фэрре было приталенное платье в пол, шляпа с широкими полями, а в руках она держала огромный букет полевых цветов.