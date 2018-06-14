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Ким Кардашьян продемонстрировала неряшливый образ
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Ким Кардашьян продемонстрировала неряшливый образ 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ким Кардашьян Фото: Sonia MOSKOWITS/globallookpress.com  В этом году американские дизайнеры впервые учредили премию «За влияние на мир моды» и отдали ее Ким Кардашьян. Многие посчитали этот выбор оскорбительным. Мол, самая фигуристая звезда США только и делает, что демонстрирует свои прелести в голом виде, и всерьез считать, что она «вдохновляет нас быть самими собой» (как утверждает анонс премии), — просто смешно. «Сколько она заплатила за это?» — пишут в Инстаграме. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Кто-то сбежал из больницы, обмотавшись простынями? Ким попыталась сделать ставку на простоту. Получился постельно-пижамный образ, усиленный неряшливо помятой юбкой. При таком лаконичном фасоне ткань должна быть безупречной — немнущейся или хорошо отутюженной. Вот почему звездам запрещают садиться, пока они не попозируют перед камерами.
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