Как вписать футбольную атрибутику в повседневный гардероб: 5 стильных и небанальных идей

Сегодня наконец-то случится то, чего наша страна ждала 8 лет! Матчем Россия — Саудовская Аравия откроется Чемпионат мира по футболу — 2018. В связи с этим, мы предлагаем тебе на выбор 5 крутых аутфитов, в которые легко вписать футбольную атрибутику и отправиться на стадион в любом из 11 городов нашей страны. И не удивляйся красно-белой гамме. Все-таки это цвета сборной России! Давай болеть за наших ребят вместе.

"Фанатская Роза"

Самый главный атрибут любого болельщика — шарф или «роза», как его принято называть среди фанатов. Конечно, носить шерстяной шарфик в жару не совсем удобно, однако, мы предлагаем тебе включить его в образ, состоящий из оченб легких вещей. В конце-концов, шарф можно лишь накинуть на шею, не завязывая.

Как мы уже сказали выше, цвета нашей Сборной — бело-красные, поэтому в комплект к шарфу мы предлагаем надеть платье-комбинацию миди-длины, удобные кроссовки, документы, паспорт болельщика и телефон сложить в поясную сумку, а на случай прохладного вечера завхатить куртку их белого денима.

Футболка

Следующий по популярности атрибут — игровая футболка. Впрочем, мы же все-таки девочки, поэтому решили, что для стильного аутфита используем адаптированную версию. Хотя ты, конечно, можешь надеть и аутентичную футболку любимой команды. Некоторые бренды предалагают сразу кастомирзировать такие вещи, например, нанести на спину твою фамилию и твое счастливое число.

Мы же предпочли футболку из аля футбольной коллекции, дополнили ее джинсовой мини-юбкой красного цвета. Ты, кстати, можешь пойти еще дальше и надеть юбку, усыпанную пайетками или из лакированной кожи. Или же заменить ее на шорты-бермуды из денима. От каблуков в этом образе лучше отказаться, а надеть удобные кроссовки на высокой подощве. Серьги-кольца станут маленькой изюмнкой образа и придадут ему женственности. А для тепла подбери стильную олимпийку. В крайнем случае, ее можно просто завязать на поясе.

Джерси

Когда на улице прохладно — футболисты играют в специальных джерси. По-простому, в лонгсливах. Поэтому мы не могли не составить аутфит на базе этой вещи. Да, в этом случае мы тоже выбрали уже адаптированную к жизни версию.

Такой образ подойдет для прохладного летнего дня или вечера. Джинсы bootcut отлично смотрятся с модными ботильонами-носками, а супертрендовые узкие очки и сумка-ведро сделают тебя похожей на Беллу или Джиджи Хадид, которые, кстати, частенько появлются на футбольных матчах!

Гетры

Футболисты прячут под гетрами щитки, нам же прятать нечего, нужно лишь подчеркивать, поэтому смело носим гольфы с мини-юбками, лучше всего из кожи, а не в складочку, дабы не напоминать самим себе и окружающим о девочках из группы поддержки. Несмотря на то, что в тренде сочетание носочков и каблуков, на стадион лучше отправляться в крсосовках. А чтобы образ не потерял женсвенности — надеть к юбке кроп-топ и прозрачную накидку. Кстати, на случай дождя ее роль может сыграть дождевик.

Шорты

Total-sport образ предлагаем составлять на базе тренировочных шорт. Но не оставлять его исключительно для зала! Тенденции лета диктуют свои правила, исключительно спортивные вещи теперь становятся уместными везде. Конечно, в особо пафосный ресторан тебя в таком look'е не пустят, но вот на стадион, фан-зону или спорт-бар — запросто! Кстати, худи можно заменить на полупрозрачный топ, добавив таким образом этому аутфиту сексуальности.

Надеемся, ты выбрала образ себе по душе. А чтобы зарядиться еще настроением на весь Чемпионат — смотри крутой клип Полины Гагариной Егора Крида и DJ Смэша!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Фото: архивы пресс-служб, Shuttersrock/VOSTOCK