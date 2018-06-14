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Дакота пришла на музыкальную премию в одном бюстгальтере
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Дакота пришла на музыкальную премию в одном бюстгальтере 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Поклонники осудили молодую маму за такой образ.
Рита Дакота после рождения дочки Мии очень быстро пришла в добеременную форму. Буквально через полтора месяца после родов певица пришла на светскую вечеринку и спела на одной сцене с самой Ритой Орой. При этом наряд выбрала довольно откровенный: широкие брюки с высокой талией и абсолютно прозрачный черный топ с блестками.
Ну а теперь после появления на свет дочки прошло уже больше полугода, и певица может позволить себе даже топ не надевать. На пре-пати музыкальной премии Дакота явилась в расстегнутом пиджаке, под которым не было ничего, кроме кружевного бюстгальтера. И предложила подписчикам оценить ее образ.
Разумеется, кроме тех, кто счел, что Рита выглядит просто превосходно, нашлись и критики. И в чем-то они рассуждали вполне логично. Дело не в том, как пристало одеваться молодой маме: эти рассуждения оставим самым консервативным читателям. А в том, что весь образ действительно смотрелся немного странно.
Во-первых, для такого выхода гораздо лучше бы подошел короткий топ в бельевом стиле или бюстье, а не обычный бюстгальтер — хорошо, что не прозрачный. А во-вторых на миниатюрной девушке пиджак оверсайз смотрелся будто с чужого плеча. Кое-кто из подписчиков предположил: «Ощущение, будто Рите всю одежду и обувь одолжили за минуту до фото. И только лифчик был свой».
Зато к фигуре Дак5оты никаких претензий не было даже у самых придирчивых фолловеров. Напомним, бороться с лишними килограммами и сантиметрами Рита предпочитает по своей собственной системе: жиросжигающие тренировки, косметологические процедуры, массаж. Кроме того, Дакота — приверженец интуитивного питания (не путать с правильным). По мнению звезды, нужно уметь слушать свое тело и понимать, что ему на самом деле нужно.
А вот эти звезды даже бюстгальтеры считают лишней деталью гардероба
Белла Хадид
Белла Хадид
Крисси Тейген
Джессика Симпсон
Иоланда Хадид
Рианна
Рианна
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Скаут Уиллис
Скаут Уиллис
Ким Кардашьян
Леди Гага
Селена Гомес
Энн Хэтэуэй
Бритни Спирс
Кендалл Дженнер
Не верьте фотошопу: Дакота показала реальное фото талии
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