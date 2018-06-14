Дакота пришла на музыкальную премию в одном бюстгальтере

Поклонники осудили молодую маму за такой образ.

Рита Дакота после рождения дочки Мии очень быстро пришла в добеременную форму. Буквально через полтора месяца после родов певица пришла на светскую вечеринку и спела на одной сцене с самой Ритой Орой. При этом наряд выбрала довольно откровенный: широкие брюки с высокой талией и абсолютно прозрачный черный топ с блестками.

Ну а теперь после появления на свет дочки прошло уже больше полугода, и певица может позволить себе даже топ не надевать. На пре-пати музыкальной премии Дакота явилась в расстегнутом пиджаке, под которым не было ничего, кроме кружевного бюстгальтера. И предложила подписчикам оценить ее образ.

Разумеется, кроме тех, кто счел, что Рита выглядит просто превосходно, нашлись и критики. И в чем-то они рассуждали вполне логично. Дело не в том, как пристало одеваться молодой маме: эти рассуждения оставим самым консервативным читателям. А в том, что весь образ действительно смотрелся немного странно.

Во-первых, для такого выхода гораздо лучше бы подошел короткий топ в бельевом стиле или бюстье, а не обычный бюстгальтер — хорошо, что не прозрачный. А во-вторых на миниатюрной девушке пиджак оверсайз смотрелся будто с чужого плеча. Кое-кто из подписчиков предположил: «Ощущение, будто Рите всю одежду и обувь одолжили за минуту до фото. И только лифчик был свой».

Зато к фигуре Дак5оты никаких претензий не было даже у самых придирчивых фолловеров. Напомним, бороться с лишними килограммами и сантиметрами Рита предпочитает по своей собственной системе: жиросжигающие тренировки, косметологические процедуры, массаж. Кроме того, Дакота — приверженец интуитивного питания (не путать с правильным). По мнению звезды, нужно уметь слушать свое тело и понимать, что ему на самом деле нужно.

А вот эти звезды даже бюстгальтеры считают лишней деталью гардероба

Белла Хадид

Крисси Тейген

Рианна

Майли Сайрус

Скаут Уиллис

Скаут Уиллис

Селена Гомес

Не верьте фотошопу: Дакота показала реальное фото талии

14 звезд с грудью отрицательного размера

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