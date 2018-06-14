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6 безупречных сочетаний с синим цветом
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6 безупречных сочетаний с синим цветом 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: burda
Цвет вечности и спокойствия, постоянства и верности — синий несет в себе очень глубокий эмоциональный посыл. О том, с чем сочетать в одежде этот прекрасный цвет, мы и поговорим сегодня!
1. Синий + пыльная роза
Сочетание, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, ведь, согласитесь, весь секрет этой эффектной комбинации заключается в очень точно подобранном нежно-приглушенном оттенке розового. Прекрасно подойдет как блондинкам, так и брюнеткам.
2. Синий + зеленый + черный
Тандем синего и зеленого, кажется, создан для того, чтобы глаз на нем отдыхал, но с добавлением черного (это может быть, к примеру, сумка или шляпа) возникает дополнительная динамичность.
3. Синий + оранжевый
О да, настроение этого сочетания — осень, но это не значит, что ему нет места в другое время! Напротив, оранжевый и синий находятся на противоположных концах цветового круга, а это априори успех.
4. Синий + желтый
Эта комбинация может быть как невероятно яркой, как на фото, так и куда более нежной, если вместо желтого вы выберете деликатный оттенок ванили.
5. Синий + коричневый
Очень комфортное сочетание, в котором каждый из двух цветов одинаково успешно можно сделать доминирующим.
6. Синий + бирюзовый
Если вы любите быть в центре внимания, такое комбо определенно для вас, ведь не заметить его совершенно невозможно!
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