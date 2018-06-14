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Гоша Рубчинский посвятил Казани свитшот. Он стоит 10 400 рублей
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Гоша Рубчинский посвятил Казани свитшот. Он стоит 10 400 рублей 

Казанский Портал 28 минут назад
Главный российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустил совместную коллекцию с Adidas. Коллаборация посвящена стартующему сегодня чемпионату мира по футболу, поэтому в ней нашлось место Казани.
Коллекция состоит из футболок и свитшотов с названиями 11 городов-организаторов турнира. «Казанская» толстовка выглядит так:
Фото: km20.ru  Футболка сильно отличается от свитшота:
km20.ru  Для тех, кому интересно, как это все смотрится на человеке:
km20.ru  km20.ru  Онлайн-продажи футбольной коллекции Рубчинского начнутся сегодня. Цена свитшота — 10 400 рублей, а футболки — 8 900 рублей.
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