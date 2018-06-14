Гоша Рубчинский посвятил Казани свитшот. Он стоит 10 400 рублей

Главный российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустил совместную коллекцию с Adidas. Коллаборация посвящена стартующему сегодня чемпионату мира по футболу, поэтому в ней нашлось место Казани.

Коллекция состоит из футболок и свитшотов с названиями 11 городов-организаторов турнира. «Казанская» толстовка выглядит так:

Фото: km20.ru Футболка сильно отличается от свитшота:

km20.ru Для тех, кому интересно, как это все смотрится на человеке:

km20.ru km20.ru Онлайн-продажи футбольной коллекции Рубчинского начнутся сегодня. Цена свитшота — 10 400 рублей, а футболки — 8 900 рублей.

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