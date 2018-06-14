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Фиби Файло возглавит Bottega Veneta?
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Фиби Файло возглавит Bottega Veneta? 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Вчера вечером стало известно, что Bottega Veneta покидает Томас Майер, который провел на посту креативного директора бренда 17 лет. Эксперты уже назвали возможных кандидатов на его место. Источники сообщают, что Bottega Veneta может возглавить Фиби Файло, которая покинула Céline в конце декабря. Впрочем, ей уже пророчили место креативного директора Burberry, но эти слухи были опровергнуты: по словам Файло, она не планирует пока начинать работу в другом бренда. Другим возможным преемником Майера может стать дизайнер Крейг Грин: ранее он стал лучшим британским дизайнером мужской одежды по версии BFC (кстати, не в первый раз), а сейчас показывает свою коллекцию в качестве приглашегнного дизайнера Pitti Uomo. Компания Kering, владеющая Bottega Veneta, пока не сделала официального заявления.
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