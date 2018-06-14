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Дорого-богато: на лондонском аукционе сумку Birkin продали за 217 тысяч долларов
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Дорого-богато: на лондонском аукционе сумку Birkin продали за 217 тысяч долларов 

Bigpicture.ru 27 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Hermès Birkin — одна из самых желанных сумочек для каждой женщины. Но и стоимость такой сумки начинается от 9300 долларов. А на аукционе в Лондоне подержанную сумку Himalaya Birkin продали и вовсе за 217 тысяч долларов.
Источник: BBC  Сумка, выпущенная в 2008 году, сшита из крокодиловой кожи, инкрустирована бриллиантами, а замочек сделан из 18-каратного золота.
Название модель получила из-за необычного цвета, который должен напоминать заснеженные вершины Гималаев. Himalaya Birkin впервые представлена на европейском аукционе. Всего таких сумочек в мире насчитывается 50 штук.
Самую дорогую сумку Hermès продали на аукционе в Гонконге за рекордные 380 тысяч долларов. Сумка из кожи нильского крокодила инкрустирована 245 бриллиантами и декорирована деталями из белого золота.
Самая дешевая сумка Birkin стоит чуть более 9 тысяч долларов. Но даже если вы можете потратить такие деньги на сумку, купить ее довольно сложно. Чтобы стать счастливой обладательницей Birkin, придется встать в лист ожидания.
Birkin — это не только красивый аксессуар, но и неплохая инвестиция. Редкие модели Birkin с каждым годом вырастают в цене на 14,2 процента.
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