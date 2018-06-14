В тренде: 5 платьев из денима на все случаи жизни

1.

Белая футболка, короткое джинсовое платье, кеды и маленький рюкзак — беспроигрышная формула любого лета. В таком удобном и модном наряде можно ходить на концерты, фестивале, да и на работу, в принципе, тоже пустят.

2.

Темный деним — король подиумов 2018 года. Джинсы, юбки, куртки и платья обязательно в этом году должны иметь оттенок индиго. А мы нашли такое крутое платье с высоким горлом и вырезом в зоне декольте. Вместе с босоножками на каблуке получится очень крутой лук.

3.

Это джинсовое платье ярко-красного цвета может послужить базой для создания аутфитов в стиле гранж, который сейчас донельзя актуален. Добавьте грубые ботинки или массивные сандалии, обозначьте линию талии при помощи ремня и добавьте узкие очки.

4.

А романтичным особам стоит попробовать примерить такое светло-голубое платье из тонкого денима с открытыми плечами. Мюли и плетеная сумка идеально завершат образ.

5.

Кто бы мог подумать, что джинсовое платье может так шикарно выглядеть?! Если в ближайшие три месяца никакие кинопремьеры или музыкальные премии в вашем ежедневнике не числятся, то чью-нибудь свадьбу или день рождения точно в таком надо посетить.