«8 подруг Оушена»: модные провалы главных героинь

Рианна чуть не потеряла платье из фольги, а Кейт Бланшетт надела кофту из птичьих перьев.

В Лондоне прошла премьера фильма «8 подруг Оушена», на которую прибыл почти весь звездный состав актрис. На красную дорожку не вышли только Энн Хэтэуэй и Аквафина. Впрочем, может, это и к лучшему, потому что почти для всех для остальных селебрити этот вечер оказался полон модных провалов.

Все внимание фотографов и гостей приковала к себе Рианна. Ее замысловатое золотое платье сшитое будто из фольги то и дело норовило сползти с пышных форма звезды. В итоге ей постоянно пришлось поправлять его под прицелом десятков фотокамер.

А вот Кейт Бланшетт, словно в противовес сияющей коллеге по фильму, нарядилась слишком даже непритязательно и скромно: кофта с огромными плечами, будто сшитая из серых перьев и обычные черные брюки. Хелена Бонем-Картер надела серебристое длинное платье, туго обтянувшее ее животик. А вот Сара Полсон (видимо, вспомнив американскую премьеру, где она появилась в кислотно-неоновом мохнатом платье) предпочла пастельно-розовое платье-кокон, которое полностью скрыло ее худощавую фигуру.

На этом фоне самыми стильными смотрелись Сандра Буллок и Минди Калинг. Первая выбрала вышитый пайетками разноцветный комбинезон с декольте до пояса. Вторая — черное полупрозрачное красиво драпированное платье в пол, украшенное серебряными цепочками.

Фото звезд с премьеры смотрите в нашей галерее.

Сандра Буллок

Кейт Бланшетт

Сара Полсон

Хелена Бонем-Картер

Минди Калинг

Рианна

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