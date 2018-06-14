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Isabel Marant и L’Oréal выпустят коллекцию средств для макияжа
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Isabel Marant и L’Oréal выпустят коллекцию средств для макияжа 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Бренд Isabel Marant и косметическая компания L’Oréal готовят совместную коллекцию декоративной косметики. В нее войдут продукты для губ, глаз и щек. Релиз коллекции намечен на сентябрь. Изабель Маран рассказала, что задумала продукты коллекции как «макияж, но не макияж» — то есть, видимо, косметика будет многофункциональной и с ухаживающими свойствами: «Идея состоит в том, чтобы сделать несколько необходимых продуктов, которые всегда есть в сумочке и которые можно использовать разными способами».
В прошлом году L’Oréal выпустили коллекцию помад совместно с Balmain.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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