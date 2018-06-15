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Изабель Маран выпускает коллекцию косметики совместно с L'Oréal Paris
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Изабель Маран выпускает коллекцию косметики совместно с L'Oréal Paris 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
В этом сезоне L'Oréal Paris выбрали Изабель Маран для создания новой коллекции косметики.
Изабель Маран
Те, кто знаком с брендом Изабель наверняка знают, что блестки и яркий макияж — это вовсе не про нее. Она является воплощением настоящего французского шика, выбирая минимализм во всем, в том числе и в макияже. Во время ее показов создается впечатление, что на моделях вовсе нет макияжа (так зачастую и случается) — настолько он ньюдовый и незаметный. Мы уверены, новая коллекция косметики будет полностью соответсвовать этому принципу.
«Эта коллекция — ода парижской элегантности, то, что нужно каждой девушке. Изабель Маран можно без преувеличения назвать одной из величайших дизайнеров современности. Она остается верна себе, высоко ценит свою независимость, она — друг и партнер бренда. Мы убеждены, новая коллекция вдохнет еще больше уверенности в женщин по всему миру чувствовать себя достойными самого лучшего!» — именно так прокомментировал сотрудничество с Isabel Marant международный президент L'Oréal Paris Пьер Эммануэль-Ангелоглу.
В совместную мейкап-линию двух брендов вошли пять продуктов для глаз, щек и губ (от естественных тонов до дымчатых переливов).
27 сентября 2018 года в рамках Парижской Недели моды сезона SS19 пройдет показ Isabel Marant, на котором официальным мейкап-партнером выступит L'Oréal Paris. Именно там будут впервые представлены новинки лимитированной коллекция L'Oréal Paris x Isabel Marant.
Купить косметику из новой коллекции можно будет в бутиках L'Oréal Paris и Isabel Marant, а также в онлайн-магазинах по всему миру. Цены обеащают очень демократичные.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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