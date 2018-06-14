Ещё
Шесть модных купальников, в которых вы будете звездой пляжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шесть модных купальников, в которых вы будете звездой пляжа 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Купальник со шнуровкой спереди
Это может быть длинная массивная молния, маленькая застежка со стразами, шнуровка с богемными кисточками или просто несколько крючков, но весь декор обязательно должен быть спереди. Это хит сезона! Несколько сантиметров расстегнутой молнии на купальнике заставят вашего спутника считать часы до возвращения в номер. Геометрический принт или колорблок
Чем больше прямых линий, геометрических фигур и сочетаний цветов, тем лучше. Для смелых — сочетание кислотных оттенков, полосок, гороха.
Купальник Antigel Bleu Perou​, Mon Secret,
цена: от 6 850 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59  Купальник Cyell Kashmar Orange​, Mon Secret,
цена: от 5 725 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59  Цветочный принт
Лучше, если принтованной будет только одна часть купальника. Если по душе монокини, то можно купить модель, полностью усыпанную цветами и листьями (желательно крупными и яркими). Монокини с поясом
В таком купальнике вы будете моделью из 50-х в стиле pin-up! Пояс почеркнет талию, высокий верх визуально увеличит грудь, а если накинуть пляжный халат, то спокойно можно прогуливаться по набережной или сидеть в баре — все нормы приличия соблюдены. Купальник с оборками и бантами
Может, не самая практичная модель, но точно самая романтичная. Добавьте шляпку и летящую тунику, чтобы завершить образ. Следите, чтобы оборки были тонкими и волнистыми. Такой декор лучше использовать, если вам не хватает объемов на груди или ягодицах. Белоснежный купальник
Идеальный способ подчеркнуть загар! Белый цвет стройнит и скрывает несовершенства. А еще с белым отлично сочетаются любые украшения и аксессуары. Еще о пляжной моде:
Горячие тренды в мире купальников 12 главных правил при выборе купальника plus size Как выбрать купальник женщине за 40 лет
Я Покупаю: последние новости
Выглядеть молодо, а не молодиться: где проходит грань? Блузки, ободки, балетки и не только: 30 прекрасных вещей с бантами Нижнее белье на каждый день: красиво, сексуально, практично
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Питт взорвался из-за беременности Энистон
Обиженный певец — Пугачевой: поздоровалась бы, свинья70
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда15
Пуговка показала «беременный» живот17
Два трансгендера заключили брак26
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение