Шесть модных купальников, в которых вы будете звездой пляжа

Купальник со шнуровкой спереди

Это может быть длинная массивная молния, маленькая застежка со стразами, шнуровка с богемными кисточками или просто несколько крючков, но весь декор обязательно должен быть спереди. Это хит сезона! Несколько сантиметров расстегнутой молнии на купальнике заставят вашего спутника считать часы до возвращения в номер. Геометрический принт или колорблок

Чем больше прямых линий, геометрических фигур и сочетаний цветов, тем лучше. Для смелых — сочетание кислотных оттенков, полосок, гороха.

Купальник Antigel Bleu Perou​, Mon Secret,

цена: от 6 850 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59 Купальник Cyell Kashmar Orange​, Mon Secret,

цена: от 5 725 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59 Цветочный принт

Лучше, если принтованной будет только одна часть купальника. Если по душе монокини, то можно купить модель, полностью усыпанную цветами и листьями (желательно крупными и яркими). Монокини с поясом

В таком купальнике вы будете моделью из 50-х в стиле pin-up! Пояс почеркнет талию, высокий верх визуально увеличит грудь, а если накинуть пляжный халат, то спокойно можно прогуливаться по набережной или сидеть в баре — все нормы приличия соблюдены. Купальник с оборками и бантами

Может, не самая практичная модель, но точно самая романтичная. Добавьте шляпку и летящую тунику, чтобы завершить образ. Следите, чтобы оборки были тонкими и волнистыми. Такой декор лучше использовать, если вам не хватает объемов на груди или ягодицах. Белоснежный купальник

Идеальный способ подчеркнуть загар! Белый цвет стройнит и скрывает несовершенства. А еще с белым отлично сочетаются любые украшения и аксессуары. Еще о пляжной моде:

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