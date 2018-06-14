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Девушек решили защитить от домогательств сексуальными платьями
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Девушек решили защитить от домогательств сексуальными платьями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Австралийский бренд Kholo выпустил коллекцию одежды #MeToo Collection в поддержку одноименного движения против харассмента. Об этом сообщает Independent.
«Когда акция #MeToo вспыхнула, я так удивилась. Друзья, коллеги, учителя — своим опытом делились все. В книгах и социальных медиа я находила все больше и больше историй. Оказывается, из поколения в поколение женщины пытались защитить себя. Я об этом не знала. Да, такого быть не должно. Но это происходит», — написала основательница марки Каришма Касабиа (Karishma Kasabia) на официальном сайте.
Свою одежду она создавала «для бойцов», однако среди 33 предложенных вещей покупатели обнаружили платье с названием «секс на ногах» и джемпер «попрыгай со мной».
Пользователи социальных сетей осудили Kholo за попытку пропиариться за счет жертв домогательств. «Серьезно, какой грязный дегенерат решил заработать на #MeToo?» — писали они в Twitter и призывали бойкотировать бренд.
Представители Kholo пока не прокомментировали ситуацию.
В июне креативный директор и соучредитель марки Guess Пол Марчиано ушел в отставку после расследования обвинений в сексуальных домогательствах к модели Кейт Аптон. В Guess рассказали, что следователи опросили больше 40 человек и изучили около 1,5 миллиона страниц документов, посланий по электронной почте, фотографий, видео и аудиозаписей.
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