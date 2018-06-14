«Команда А» на «Самара-Арене» в форме от российского кутюрье

В 2018 году чемпионат мира по футболу впервые проходит в России, и Альфа-Банк стал первой и единственной частной компанией в списке локальных спонсоров предстоящего турнира. Банк представлен на всех стадионах проведения ЧМ-2018 «Командой А». Это более двухсот лучших сотрудников, которые будут оказывать финансовые и консультационные услуги болельщикам со всего мира. К тому, как сотрудники «Команды А» будут выглядеть на ЧМ, Альфа-Банк, как всегда, подошел нестандартно, создав эксклюзивную коллекцию формы в партнерстве с Игорем Чапуриным

Дизайнер нашел вдохновение в гранях главного символа чемпионата — футбольного мяча — и создал уникальное визуальное решение. Линия и плоскость, грань и ее преломление — вот что лежит в основе фирменного стиля. Найденное решение воплотило в себя тренды, составляющие ДНК Альфа-Банка: инновационность, технологичность, лаконичность и современность. Цветовая гамма красных, серых и металлических оттенков передает накал и динамику эмоций, палитра которых отражает предстоящий чемпионат.

Коллекция предназначена исключительно для сотрудников банка и не появится в свободной продаже. Однако дополнительно в рамках сотрудничества будет выпущена коллекция для ВИП-клиентов Альфа-Банка, которая станет тематическим подарком для клиентов-гостей турнира. Лицом капсульной коллекции формы для сотрудников Альфа-Банка — официального банка ЧМ-2018 — стала российская спортсменка и Посол ЧМ-2018 Ляйсан Утяшева

В состав самарской «Команды А» вошли сотрудники Альфа-Банка из розничных отделений города, а также их коллеги из Тольятти, Казани, Оренбурга, Саратова и Саранска, которые с удовольствием продемонстрировали коллекцию Игоря Чапурина, став на время фотосессии еще и моделями.

За время подготовки к чемпионату ребята прошли тренинги, изучили логистику на «Самара Арене», определились с местами установки банкоматов и размещения промо-зон, где им во время проведения матчей предстоит работать с клиентами. В дни, завершающие подготовку к футбольному празднику, «Команда А» продолжает активно делится финансовыми знаниями с волонтерами ЧМ, консультирует студентов, которые будут работать с болельщиками. «Чемпионат для нас — главный и масштабный проект 2018 года, — делится эмоциями лидер самарской „Команды А“, менеджер по развитию потребительского кредитования Расим Ибрагимов. — Мы собрали лучших сотрудников, профессионалов, которые любят и футбол, и клиентов, умеют слаженно работать в команде. „Команда А“ — это стиль, драйв, эстетика движения, скорость. Все болельщики в Самаре будут в зоне нашего пристального внимания!»

Альфа-Банк установил на территории стадиона 14 банкоматов и семь брендированных стоек. Они расположены в специальных зонах, из которых на территории «Самара Арены» одна во входной группе и еще шесть непосредственно внутри — на втором и пятом этажах рядом с торговыми точками брендов. Даже автомобили инкассации банк оформил в стилистике FIFA.

По мнению Анастасии Халили, дивизионального директора по розничному бизнесу Альфа-Банка в Самаре, для всех сотрудников большая гордость быть причастным к мировому событию такого масштаба и обеспечивать работу финансовых сервисов на всех стадионах, включая «Самара Арену». К поддержке ЧМ FIFA Альфа-Банк подходит креативно, в частности команда маркетинга Альфа-Банка впервые привлекла к своей активации дизайнера. Благодаря чему, «Альфа» вновь вышла за привычные границы и следует современным трендам.

Игорь Чапурин:

— Разработка формы для Альфа-Банка — очень интересный и статусный проект для меня лично и бренда Chapurin в целом. Объединить строгие принципы работы ведущего банка и бурлящую, эмоциональную концепцию самого значимого события в мире футбола было не самой простой задачей, но результат получился действительно крутой.

Анастасия Халили, дивизиональный директор по розничному бизнесу Альфа-Банка:

— Самарская команда Альфа-Банка испытывает огромную гордость от причастности к событию мирового масштаба. Это большая ответственность, и мы уверены, что наша «Команда А» будет обеспечивать высокое качество финансовых сервисов на территории «Самара-Арены».