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Пять образов беременной Костенко, которые легко повторить
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Пять образов беременной Костенко, которые легко повторить 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
24-летняя супруга Дмитрия Тарасова не любит магазины для беременных, но легко находит обновки в обычных шоурумах.
Прибавление в семье футболиста Дмитрия Тарасова случится уже этим летом. Вице-капитан московского «Локомотива» окружил любимую заботой: подарил щеночка, чтобы та не скучала, пока он на тренировках, бегает за фруктами на рынок и любя называет жену «шариком»…
Настя же, судя по фотографиям, чувствует себя отлично. Более того, она совсем не похожа на беременную. Даже магазины для будущих мам спутница футболиста не признает, предпочитая находить обновки в обычных шоурумах. Мы подобрали образы модели, которые легко повторить.
«Не знаю, как у вас, но у меня жуткая непереносимость одежды для беременных… Даже любимый ужаснулся, когда мы посетили этот «балахонистый» отдел. Единственное, что я приобрела для будущих мамочек — это леггинсы, топы и джинсы. Все остальное беру в обычных отделах, только на размер больше. Ношу комфортную одежду и довольна, ведь это гарантированное позитивное настроение», — поделилась Костенко с подписчиками.
Гардероб же звездной мамы теперь состоит из легких воздушных платьев, пиджаков прямого кроя, которые та успешно сочетает с джинсами, цветных бомберов и белоснежных толстовок. Не забыла модель и про свои любимые платья — «резинки»… Кстати, именно в них девушка получает наибольшее количество комплиментов.
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Напомним, Дмитрий и Настя уже говорили, что рожать в клиническом центре «Лапино», где роды в среднем стоят около полумиллиона рублей.
Недавно девушка легла в клинику «на сохранение». Дмитрий поддерживает жену и регулярно навещает ее.
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