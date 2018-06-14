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COS провели танцевальный перформанс на Pitti Uomo
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COS провели танцевальный перформанс на Pitti Uomo 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В апреле стало известно, что специальным гостем выставки мужской одежды Pitti Uomo станет шведская марка COS. Это был первый случай участия в Pitti Uomo масс-маркет бренда. COS не просто показали специальную мужскую коллекцию, а представили ее в ходе танцевального перформанса, срежиссированного британским хореографом Уэйном Макгрегором. В основу танца легли движения, которые люди обычно совершают каждый день: так создатели хотели показать, что одежда COS — удобный ежедневный гардероб. Креативный директор мужской линии бренда Кристоф Копин сказал, что для создания капсульной коллекции долго исследовал ткани, включая «звук, который ткань издает при движении». Коллекция поступит в продажу в сентябре.
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