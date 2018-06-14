COS провели танцевальный перформанс на Pitti Uomo 

В апреле стало известно, что специальным гостем выставки мужской одежды Pitti Uomo станет шведская марка COS. Это был первый случай участия в Pitti Uomo масс-маркет бренда. COS не просто показали специальную мужскую коллекцию, а представили ее в ходе танцевального перформанса, срежиссированного британским хореографом Уэйном Макгрегором. В основу танца легли движения, которые люди обычно совершают каждый день: так создатели хотели показать, что одежда COS — удобный ежедневный гардероб. Креативный директор мужской линии бренда Кристоф Копин сказал, что для создания капсульной коллекции долго исследовал ткани, включая «звук, который ткань издает при движении». Коллекция поступит в продажу в сентябре.