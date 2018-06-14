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Gucci выпустили новую капсульную коллекцию
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Gucci выпустили новую капсульную коллекцию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Итальянский модный Дом представил новую капсульную коллекцию в рамках проекта Gucci Garden. На этот раз Алессандро Микеле, креативный директор бренда, объединился с 23-летней лондонской художницей Изабеллой Котье. По просьбе дизайнера она в течение нескольких месяцев рисовала гуашью обычных жителей Флоренции, гуляющих по улицам и болтающих в кафе. Выбор города не случаен: именно здесь на площади Синьории находится музей Gucci, в начале этого года открывшийся после реновации. Сегодня Gucci Garden — это масштабное пространство, в стенах которого поклонники и клиенты Gucci могут найти сувенирную лавку, кафе, бутик и музей.
В новую капсулу вошли футболки, свитшоты, холщовые сумки, и худи с иллюстрациями Котье. Приобрести изделия можно будет только во флорентийском музее итальянского Дома.
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