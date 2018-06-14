Семья Кадырова подарила чеченским девушкам 100 модных платьев

Сотня девушек со всей Чечни получили в подарок дизайнерские платья бренда Firdaws, сообщил на своей странице Рамзан Кадыров

Благотворительную акцию провели его мама и дочка, приурочив мероприятие к завершению священного для мусульман месяца Рамадана.

Глава РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна пригласила в бутик Айшат Кадыровой сотню женщин со всей Чечни и предложила им выбрать дизайнерские платья из новой коллекции бренда Firdaws.

Фонд взял на себя расходы на поездки и покупку платьев. Затем новоиспечённых чеченских золушек пригласили в Дом торжеств Firdaws на трапезу — ифтар.

Рамзан Кадыров выразил благодарность Аймани Несиевне за заботу о нуждающихся людях.