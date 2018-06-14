Ещё
Семья Кадырова подарила чеченским девушкам 100 модных платьев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семья Кадырова подарила чеченским девушкам 100 модных платьев 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотня девушек со всей Чечни получили в подарок дизайнерские платья бренда Firdaws, сообщил на своей странице Рамзан Кадыров.
Благотворительную акцию провели его мама и дочка, приурочив мероприятие к завершению священного для мусульман месяца Рамадана.
Глава РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна пригласила в бутик Айшат Кадыровой сотню женщин со всей Чечни и предложила им выбрать дизайнерские платья из новой коллекции бренда Firdaws.
Фонд взял на себя расходы на поездки и покупку платьев. Затем новоиспечённых чеченских золушек пригласили в Дом торжеств Firdaws на трапезу — ифтар.
Рамзан Кадыров выразил благодарность Аймани Несиевне за заботу о нуждающихся людях.
АиФ Ставрополье: последние новости
Модный похититель женской сумки попал на камеру видеонаблюдения в Нальчике Львёнок и оленёнок родились в зоопарке Ставрополя Ольга Бузова забрала у Матранга «Премию МУЗ-ТВ»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Питт взорвался из-за беременности Энистон
Обиженный певец — Пугачевой: поздоровалась бы, свинья70
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда15
Пуговка показала «беременный» живот17
Два трансгендера заключили брак26
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение