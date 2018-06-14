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30 отличных костюмов на каждый день, в офис или на вечеринку
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30 отличных костюмов на каждый день, в офис или на вечеринку 

Собака 49 минут назад
Фото: Собака
На случай, если вы не успели собраться на выпускной, свадьбу подруги или нашу премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», мы нашли три десятка модных костюмов — в шаговой доступности и от 8000 до 308 000 рублей.
Большинство костюмов продаются раздельно, чтобы пиджаки и брюки можно было миксовать по цветам и крою. Но отчеты с Каннского кинофестиваля и показов resort-коллекций убеждают: однотонный минималистичный костюм — лучший выбор для любой ковровой дорожки. Женщинам идеально надевать его на голое тело или шелковый топ на бретелях, мужчинам — носить с белоснежной сорочкой и галстуком. Хотя тенденция на тотал-лук в одной гамме позволяет дополнять розовый (красный/желтый/синий) костюм такими же розовыми (красными/желтыми/синими) блузой и туфлями.
Костюм — еще и самая продуманная инвестиция в гардероб, потому что его можно надеть и на деловую встречу, и на футбольный матч на «Зенит-Арене», и на афтепати после насыщенного дня. Главное — выбрать в пару удобную обувь (например, классические белые кеды), взять с собой непромокаемый тренч и отказаться от обременяющего багажа — будь то кожаное портмоне или гигантский шоппер. Так даже самый деловой костюм может стать повседневным и расслабленным.
Самые стильные модели мы нашли у брендов Dries Van Noten (с повязанным шелковым платком), Jacquemus (с «говорящей» биркой La Bomba), Dolce & Gabbana (с халатом вместо пиджака), Terekhov (с пуговицами как из бабушкиной шкатулки) и Balmain (с полосатыми брюками как у Сергея Шнурова). А у UNIQLO и Henderson такие же отличные костюмы можно купить за отличные деньги.
Приятно, что в этом году с мировыми марками конкурируют дизайнеры из Петербурга и развивающиеся московские бренды. В коллекции Лены Максимовой появилась спорт-кутюрная интерпретация классического костюма — с курткой с баской и свободными брюками. У Jana Segetti есть варианты для перфекционистов — с укороченным архитектурным жакетом и штанами с завышенной талией. Belka выпустила модели для «работающих женщин» — розовые и очень удобные. А бренды YOU и I Am Studio, недавно открывшие магазины в ТРЦ «Галерея», привезли в шопинг-мекку красные, лавандовые и нюдовые костюмы — все по сезонным стандартам института цвета Pantone.
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