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Названа самая популярная в Instagram летняя вещь
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Названа самая популярная в Instagram летняя вещь 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Огромная соломенная шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю стала самой популярной в Instagram вещью летнего сезона 2018 года, отмечает издание Fashionista.
Головной убор под названием Le Grand Chapeau Bomba, защищающий от солнечных лучей практически все тело целиком, стал трендом как у знаменитостей, так и у их поклонниц. Многие из них опубликовали фотографии в шляпе в своих Instagram-аккаунтах.
Среди них оказалась американская супермодель Белла Хадид.
Модные блогеры Дэнни Элиас (Denni Elias) и Эванжели Смирниотаки (Evangelie Smyrniotaki) также сфотографировались в соломенной шляпе с широкими полями.
Фотограф Петя Шаламанова (Petya Shalamanova) опубликовала сразу несколько снимков в шляпе.
Тенденцию поддержала и российская модель Татьяна Корсакова.
Соломенная шляпа Jacquemus доступна по цене 770 долларов.
В апреле шляпа-панамка из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стала трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. На показах головной убор был представлен в разных цветах и текстурах: от леопардового принта до джинсы и искусственной кожи.
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