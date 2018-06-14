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На вечеринке Гоши Рубчинского выступила главная звезда 90-х!
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На вечеринке Гоши Рубчинского выступила главная звезда 90-х! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера в КМ20 прошла презентация коллекции Гоши Рубчинского (33) и adidas Football. До 19:00 дизайнер общался и фотографировался со всеми желающими и раздавал поклонникам автографы, а в 21:00 на парковке концепт-стора началась вечеринка, кульминацией которой стало выступление певицы Линды (41).
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Выяснилось, что ее песни наизусть знает не только Рената Литвинова (51) и Вика Газинская (27), но и самые юные модели Рубчинского. Под «Ворону» и «Мало огня» танцевали все.
Это делает нас огнём, это будет казаться сном. Это — ты! Это — я! Это не сможет нас уберечь, это будут ожоги встреч. Это — ты! Это — я! ❤️ #линда
Публикация от bessomme (@bessomme)
13 Июн 2018 в 2:33 PDT  Кстати, о самой Линде давно ничего не было слышно. Единственный мужчина в ее жизни, судя по Instagram (в котором всего 30 тысяч подписчиков), — стилист певицы Тимофей Яковлев. Линда продолжает давать концерты и от своего привычного образа не отказывается, и на вечеринке Рубчинского у нее были такие длинные афрокосички, что в порыве танца они подлетали до потолка. Но теперь мы просто не можем перестать слушать «Отпусти меня». Спасибо Гоше за это.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/na-vecherinke-goshi-rubchinskogo-vystupila-glavnaya-zvezda-90-h/
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