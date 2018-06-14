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Основатель итальянского модного дома оскорбил Селену Гомес
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Основатель итальянского модного дома оскорбил Селену Гомес 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В профиле The Catwalk Italia, где выкладываются лучшие образы звезд, был опубликован коллаж. На нем изображены пять фотографий Селены Гомес (Selena Gomez) в красных платьях. Пользователям Сети авторы поста предложили проголосовать за наряд, который им больше всего пришелся по душе. Они и представить не могли, во что выльется их безобидная затея.
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В одном из комментариев отметился один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана (Stefano Gabbana). Дизайнер не придумал ничего лучше, как назвать певицу уродиной, а после поставил «лайк» под комментарием другого подписчика, который сравнил американскую актрису с померанским шпицем.
Фанатов Селены Гомес возмутил выпад итальянского дизайнера. Они поинтересовались у Стефано, что подвигло его на публичные оскорбления девушки. Пользователи заметили, что мужчине в годах не пристало так себя вести и перешли в нападение.
«Ты то сам давно в зеркало смотрелся? Вряд ли кто-то может сказать, что ты сам красавчик. Так что будь любезен и поработай над своими манерами. Ты ставишь в неловкое положение не читателей твоего убогого комментария, а самого себя. Нам жаль тебя и твой бренд», «Полагаю, это все-таки шутка, ведь это одна из самых красивых девушек на Земле! Она красива и внешне, и внутренне, и это как раз то, чего тебе не хватает», — обрушились они на мэтра моды.
Сама Селена на высказывания дизайнера никак не прореагировала.
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