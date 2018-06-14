Пэт Макграт представила новую коллекцию макияжа

Знаменитый визажист из Великобритании Пэт Макрат представила новую коллекцию макияжа Skin Fetish Collection, куда вошли средства, используемые на бекстейджах модных показов Valentino.

«Я бы хотела показать то сияние, над которым я работала более двадцати пяти лет», — поделилась Пэт, — «Мой секрет в бесконечных комбинациях и индивидуальном сочетании. Эта коллекция очень дорога моему сердцу, и я не могу дождаться, когда вы попробуете это на своей коже».

В коллекцию вошли кремовый хайлайтер с двумя стиками Skin Fetish Highlighter + Balm Duo в трех оттенках, палетка из трех хайлайтеров Sublime Skin Highlighting Trio, бальзам для губ Lip Fetish Lip Balm в четырех оттенках и кисточка для макияжа Buffer 003 Brush.

Pat McGrath Skin Fetish Collection поступит в продажу в конце июня на официальном сайте одноименного бренда визажиста и в магазинах Sephora.