13 июня на первом этаже универмага «Цветной» в Москве состоялась презентация коллекции одежды и бутылок для воды Novikov Group & Evian. Поддержать событие пришли известные светские личности и звезды. Какие наряды выбрали гости, смотри в нашей галерее, а подробнее о том, как прошло мероприятие, читай в нашем отчете!
Необычное сочетание — бренд минеральной воды Evian и ресторанный проект Novikov Group решили создать собственную лимитированную коллекцию одежды и стильных бутылок. Вдохновлялись жизненной энергией и идеей природной чистоты. На футболках, толстовках и кепках дизайнеры вывели принт в виде настоящих формул полезных минеральных вод. Получилось довольно концептуально и в стиле Pure (дословно с английского — «чистый»).
Главными героями вечера стали лица, которые представили новый проект: дизайнер Артем Кривда, дочь главного редактора журнала Vogue Вероника Федорова, основательница проекта How to Green Александра Новикова, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина и другие. Как говорят сами организаторы кампании — это «люди разного возраста, из разных городов и сфер деятельности, но с похожим образом жизни — целеустремленные, характерные, увлеченные своим делом».
Мероприятие также посетили Наталья и Мурад Османн, Надежда Сысоева и Илья Бачурин, Александр Сирадекиан, Алла Акперова, Лина Дембикова, Снежина Кулова и многие другие. Листай нашу галерею!
Выставка POP-UP STORE Evian & Novikov будет работать с 13 по 20 июня на первом этаже универмага «Цветной».
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Фото: пресс-служба