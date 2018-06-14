Сысоева пришла на презентацию Novikov Group & Evian в мультяшном платье, а Османн — в дерзкой косухе

13 июня на первом этаже универмага «Цветной» в Москве состоялась презентация коллекции одежды и бутылок для воды Novikov Group & Evian. Поддержать событие пришли известные светские личности и звезды. Какие наряды выбрали гости, смотри в нашей галерее, а подробнее о том, как прошло мероприятие, читай в нашем отчете!

Необычное сочетание — бренд минеральной воды Evian и ресторанный проект Novikov Group решили создать собственную лимитированную коллекцию одежды и стильных бутылок. Вдохновлялись жизненной энергией и идеей природной чистоты. На футболках, толстовках и кепках дизайнеры вывели принт в виде настоящих формул полезных минеральных вод. Получилось довольно концептуально и в стиле Pure (дословно с английского — «чистый»).

Выставка POP-UP STORE Evian & Novikov будет работать с 13 по 20 июня на первом этаже универмага «Цветной».

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Фото: пресс-служба