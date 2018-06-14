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Какие шляпы в моде этим летом: классика и модные новинки
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Какие шляпы в моде этим летом: классика и модные новинки 

BurdaStyle.ru 3 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Шляпа из соломки
Шляпка или шляпа, плетённая из соломки — это летняя классика, которая не выходит из моды. Такие шляпы делают из натуральной соломки (чаще всего рисовой) или из синтетической. Второй вариант, как правило, дешевле, долговечнее и более прост в уходе, но у шляп из натуральных материалов — свои преимущества: они и выглядят, и носятся иначе. Выбирайте то, что вам по вкусу — главное, чтобы шляпка вам шла.
Фото: @hm  Фото: @asos
Фото: @asos
Фото: @loewe
Шляпа с широкими полями
…и даже — с очень широкими полями! Этот вариант — один из самых трендовых в наступившем сезоне. Плюс таких шляп в том, что они идут практически всем, а подобрав материал и расцветку, выйти в широкополой шляпе можно и в город, и на пляж. Если вы не боитесь экспериментов, выбирайте особо модную этим летом шляпу с гипертрофированно большими полями, если нужен более спокойный вариант, остановитесь на классической формы широкополой шляпе.
Фото: @ashleywilliamslondon
Фото: @hm  Фото: @hm  Шляпа с высокой тульёй
Ещё один модный этим летом фасон шляпы — с подчёркнуто высокой тульёй. Выбирая такой вариант, убедитесь в достаточном размере шляпы: чтобы не делать лицо визуально шире, шляпа должна сидеть не на макушке, а на уровне лба.
Фото: @ashleywilliamslondon
Фото: @loewe
Фото: @ashleywilliamslondon
Прозрачная шляпа
То, что нужно для дождливых дней: шляпка, которая может спасти от дождя! Особо модные этим летом прозрачные шляпки делают из пластика, поэтому они оказываются непромокаемыми.
Фото: @loewe
Фото: @chanel
Фото: @chanel
Шляпа-козырёк
Компромиссный вариант, позволивший соединить элегантность и женственность шляпки и удобство козырька от классической кепки-бейсболки.
Фото: @hm  Фото: @hm  Фото: @hm  Панама
Забавная, непосредственная, слегка инфантильная, немного небрежная и очень удобная — панама, как и прежде, в моде. С таким головным убором стоит быть осторожнее, надевая его в город, зато для дачной вылазки или прогулки в парке панама — прекрасный вариант.
Фото: @topshop
Фото: @loewe
Фото: @ashleywilliamslondon
Берет
Аксессуар, мгновенно добавляющий образу французского очарования и шарма и идущий практически всем, классической формы берет, не стоит забывать и в тёплое время года. Даже летом погода бывает разной: от сильного ветра может спасти берет из тонкой шерсти, для более же погожих дней можно выбрать берет из хлопка или другого лёгкого материала. Кстати, берет необязательно должен быть трикотажным или вязаным — возможны варианты, сшитые из ткани или кожи.
Фото: @chanel
Фото: @dior
Фото: @chanel
Фото на превью: @hm
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