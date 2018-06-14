Какие шляпы в моде этим летом: классика и модные новинки

Шляпа из соломки

Шляпка или шляпа, плетённая из соломки — это летняя классика, которая не выходит из моды. Такие шляпы делают из натуральной соломки (чаще всего рисовой) или из синтетической. Второй вариант, как правило, дешевле, долговечнее и более прост в уходе, но у шляп из натуральных материалов — свои преимущества: они и выглядят, и носятся иначе. Выбирайте то, что вам по вкусу — главное, чтобы шляпка вам шла.

Фото: @hm Фото: @asos

Фото: @asos

Фото: @loewe

Шляпа с широкими полями

…и даже — с очень широкими полями! Этот вариант — один из самых трендовых в наступившем сезоне. Плюс таких шляп в том, что они идут практически всем, а подобрав материал и расцветку, выйти в широкополой шляпе можно и в город, и на пляж. Если вы не боитесь экспериментов, выбирайте особо модную этим летом шляпу с гипертрофированно большими полями, если нужен более спокойный вариант, остановитесь на классической формы широкополой шляпе.

Фото: @ashleywilliamslondon

Фото: @hm Фото: @hm Шляпа с высокой тульёй

Ещё один модный этим летом фасон шляпы — с подчёркнуто высокой тульёй. Выбирая такой вариант, убедитесь в достаточном размере шляпы: чтобы не делать лицо визуально шире, шляпа должна сидеть не на макушке, а на уровне лба.

Фото: @ashleywilliamslondon

Фото: @loewe

Фото: @ashleywilliamslondon

Прозрачная шляпа

То, что нужно для дождливых дней: шляпка, которая может спасти от дождя! Особо модные этим летом прозрачные шляпки делают из пластика, поэтому они оказываются непромокаемыми.

Фото: @loewe

Фото: @chanel

Фото: @chanel

Шляпа-козырёк

Компромиссный вариант, позволивший соединить элегантность и женственность шляпки и удобство козырька от классической кепки-бейсболки.

Фото: @hm Фото: @hm Фото: @hm Панама

Забавная, непосредственная, слегка инфантильная, немного небрежная и очень удобная — панама, как и прежде, в моде. С таким головным убором стоит быть осторожнее, надевая его в город, зато для дачной вылазки или прогулки в парке панама — прекрасный вариант.

Фото: @topshop

Фото: @loewe

Фото: @ashleywilliamslondon

Берет

Аксессуар, мгновенно добавляющий образу французского очарования и шарма и идущий практически всем, классической формы берет, не стоит забывать и в тёплое время года. Даже летом погода бывает разной: от сильного ветра может спасти берет из тонкой шерсти, для более же погожих дней можно выбрать берет из хлопка или другого лёгкого материала. Кстати, берет необязательно должен быть трикотажным или вязаным — возможны варианты, сшитые из ткани или кожи.

Фото: @chanel

Фото: @dior

Фото: @chanel

Фото на превью: @hm