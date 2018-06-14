Названа самая популярная вещь сезона

Пользователи Instagram определили, что является самой популярной вещью сезона лето‐2018. Ей оказалась внушительных размеров соломенная шляпа от французского кутюрье Симона Порт Жакмю, сообщило издание Fashionista.

Аксессуар, названный Le Grand Chapeau Bomba, способен защитить от палящего солнца не только голову, но и практически все тело благодаря своим широченным полям.

Шляпа вошла в список трендов знаменитостей и была по достоинству оценена их подписчиками. В Сети появилось множество снимков, на которых звезды демонстрировали, как сидит на них этот головной убор.

Среди любительниц Le Grand Chapeau Bomba оказалась супермодель из США Белла Хадид

Свой выбор на гигантской соломенной шляпе остановили модные блогеры и фотографы.

Вслед за зарубежными ценителями моды тренд подхватили и в России.

Цена на аксессуар на данный момент варьируется в пределах 770 долларов.

Рэпер и дизайнер Канье Уэст представил миру моды свои новые кроссовки. В рекламе обуви под названием Yeezy 500 Supermoon Yellow снялись звезды порноиндустрии. Снимки наделали шума в Сети и обеспечили кроссовкам невероятный спрос.