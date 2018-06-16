В Instagram назвали самую популярную летнюю вещь

Краснодар. 16 июня — Новая Кубань. Самой популярной летней вещью этого года, по мнению пользователей Instagram, стала соломенная шляпа созданная французским дизайнером Симоном Порт Жакмю.

Головной убор огромных размеров получил название Le Grand Chapeau Bomba и способен защитить от солнца практически все тело. Модная новинка сразу пришлась по вкусу многим знаменитостям. Об этом свидетельствуют фото звезд и популярных блогеров с данным аксессуаром, опубликованные в соцсетях. ;

Супермодель Белла Хадид // фото instagram.com;

Фотограф Петя Шаламанова (Petya Shalamanova) // Фото instagram.com;

Блогер Дэнни Элиас (Denni Elias) // Фото instagram.com;