Сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд примерили новую коллекцию для болельщиков от ZASPORT

Российский бренд спортивной и casual-одежды ZASPORT презентовал капсульную коллекцию для футбольных болельщиков «ЗАБЕЙ» в новом магазине марке в ТГ «Модный Сезон».

Теперь ты знаешь, где искать крутые вещи, в которых можно смело отправляться на футбол. В коллекцию вошли тренировочные костюмы, ветровки, футболки, ьеспболки и не только, украшенные слоганами ЗАБЕЙ!, GOAL!, GO Russia и просто принатами на футбольную тематику.

“Чемпионат мира по футболу — это яркое спортивное событие, которое никого не может оставить равнодушным. Мой сын Марк играет в футбол и он очень ждет открытия чемпионата. Конечно, каждый сам выбирает, за кого болеть, на чемпионате, у всех свои фавориты. Я хочу пожелать всем командам удачи, сил и показать все, на что они способны. А болельщикам желаю ярких эмоций и незабываемых впечатлений”, — говорит главный дизайнер ZASPORT Анастасия Задорина

Артем Кривда, Поздравить бренд с открытием нового бутика, а также первыми примерить коллекцию пришли звездные друзья бренда и зарубежные фанаты. Среди гостей были замечены Лина Дембикова, Анастасия Гребенкина Алена Чехова , а также супруги-сноубордисты Алена Заварзина и Вик Уайлд.

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Фото: архивы пресс-службы