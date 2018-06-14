Модные тенденции: Браслеты, которые покорят ваше сердце

Когда-то браслеты носили в качестве талисманов и оберегов от злых духов, сейчас они являются неотъемлемой частью нашей жизни. Надевая один за другим на руку, мы подчёркиваем свое настроение и правильно расставляем акценты в образах. Модные тенденции: Браслеты, которые покорят ваше сердцеБраслеты-талисманы

Несмотря на то, что давно уже прошло то время, когда браслеты носили исключительно как талисманы, мы, все же,

продолжаем эту традицию. Как правило, такие браслеты на руке не бросаются в глаза, и носим мы их в больше степени не ради красоты, а ради своего же спокойствия.

Самый распространённый вид таких украшений — ниточки. Все началось с Иерусалимской красной нити — о ней по сей день ходят легенды! Красная нить в Иерусалиме проходит целый обряд молитв,

после чего завязывается на левой руке и с этого момента символизирует

загаданное вами желание, или сразу несколько. Поскольку не у всех есть возможность доехать до Иерусалима, люди просто начали покупать браслеты-ниточки с различными символами

и загадывать желания перед тем, как надеть их на руку. Браслеты на тонкой цепочке с небольшими значками хоть и не наделены волшебными свойствами, но все же часто

носят как символ чего-то важного. Подобные браслеты есть буквально у всех

брендов, потому вам не составит труда найти себе именно тот, который будет символизировать

что-то важное для вас. Браслеты с шармами — отличный

вариант для тех, кто не может выбрать для себя какой-то один талисман. В таком

случае можно купить или уже готовый комплект с подходящими для вас подвесками,

или подбирать каждый шарм самостоятельно. В качестве подвесок могут быть как маленькие фигурки, так и камни, которые по энергетике подходят именно вам.

Кожаные браслеты

Кожаные браслеты в большей

степени сочетаются со стилем casual и становятся прекрасным дополнением ваших

образов в повседневной жизни. Все ведущие дома моды создают подобные аксессуары

в своем стиле, потому найти кожаный браслет себе по душе — не проблема!

Массивные браслеты

Благодаря Тиффани когда-то в моду вошли браслеты в виде массивных цепей с различными замками, карабинами и застежками. Они прекрасно подойдут для повседневной жизни или вечерних выходов

в свет. Универсальные браслеты

Браслеты, которые подходят под любой образ, славятся своей универсальностью. Они одновременно привлекают

внимание и при этом не сильно бросаются в глаза. Такие украшения могут быть как серебряные, так и золотые — в любом случае они будут только подчеркивать вашу

женственность и изящность.

Читайте также: Модные тренды: 23 плетеных аксессуара, без которых не обойтись этим летом Модные тренды: какие солнцезащитные очки будут популярны этим летом