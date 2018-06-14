Ещё
Модные тенденции: Браслеты, которые покорят ваше сердце
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модные тенденции: Браслеты, которые покорят ваше сердце 

Fraufluger.ru 56 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Когда-то браслеты носили в качестве талисманов и оберегов от злых духов, сейчас они являются неотъемлемой частью нашей жизни. Надевая один за другим на руку, мы подчёркиваем свое настроение и правильно расставляем акценты в образах. Модные тенденции: Браслеты, которые покорят ваше сердцеБраслеты-талисманы
Несмотря на то, что давно уже  прошло то время, когда браслеты носили исключительно как талисманы, мы, все же,
продолжаем эту традицию. Как правило, такие браслеты на руке не бросаются в  глаза, и носим мы их в больше степени не ради красоты, а ради своего же  спокойствия.
Самый распространённый вид  таких украшений — ниточки. Все началось с Иерусалимской красной нити — о ней по  сей день ходят легенды! Красная нить в Иерусалиме проходит целый обряд молитв,
после чего завязывается на левой руке и с этого момента символизирует
загаданное вами желание, или сразу несколько. Поскольку не у всех есть возможность доехать до  Иерусалима, люди просто начали покупать браслеты-ниточки с различными символами
и загадывать желания перед тем, как надеть их на руку. Браслеты на тонкой цепочке с  небольшими значками хоть и не наделены волшебными свойствами, но все же часто
носят как символ чего-то важного. Подобные браслеты есть буквально у всех
брендов, потому вам не составит труда найти себе именно тот, который будет символизировать
что-то важное для вас. Браслеты с шармами — отличный
вариант для тех, кто не может выбрать для себя какой-то один талисман. В таком
случае можно купить или уже готовый комплект с подходящими для вас подвесками,
или подбирать каждый шарм самостоятельно. В качестве подвесок могут быть как  маленькие фигурки, так и камни, которые по энергетике подходят именно вам.
Кожаные браслеты
Кожаные браслеты в большей
степени сочетаются со стилем casual и становятся прекрасным дополнением ваших
образов в повседневной жизни. Все ведущие дома моды создают подобные аксессуары
в своем стиле, потому найти кожаный браслет себе по душе — не проблема!
Массивные браслеты
Благодаря Тиффани когда-то в  моду вошли браслеты в виде массивных цепей с различными замками, карабинами и  застежками. Они прекрасно подойдут для повседневной жизни или вечерних выходов
в свет. Универсальные браслеты
Браслеты, которые подходят под любой образ, славятся своей универсальностью. Они одновременно привлекают
внимание и при этом не сильно бросаются в глаза. Такие украшения могут быть как  серебряные, так и золотые — в любом случае они будут только подчеркивать вашу
женственность и изящность.
Читайте также: Модные тренды: 23 плетеных аксессуара, без которых не обойтись этим летом Модные тренды: какие солнцезащитные очки будут популярны этим летом
Fraufluger.ru: последние новости
Премия Fashion People Awards 2018: Филипп Киркоров, Анна Седокова, Зара и другие гости на церемонии вручения премии Модные тренды: 20 вещей в горошек, без которых не обойтись этим летом Модные тенденции: 7 ярких образов для велопрогулок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась12
Питт взорвался из-за беременности Энистон
Обиженный певец — Пугачевой: поздоровалась бы, свинья79
Два трансгендера заключили брак29
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда39
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение