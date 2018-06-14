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Виктория Короткова, Антон Лаврентьев и Надежда Сысоева на презентации коллекции FAIR PLAY by Alexander Terekhov
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Виктория Короткова, Антон Лаврентьев и Надежда Сысоева на презентации коллекции FAIR PLAY by Alexander Terekhov 

Peopletalk 57 минут назад
Фото: Peopletalk
Кто: Антон Лаврентьев, Виктория Короткова, Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин, Надежда Сысоева, Полина Киценко, Александра Ревенко и многие другие.
Что: Презентация новой капсульной коллекции FAIR PLAY by Alexander Terekhov и гида журнала Esquire по городам чемпионата мира по футболу.
Где: Бутик Alexander Terekhov в гостинице «Метрополь», Москва.
Когда: 13.06.2018.
Люди говорят: В бутике Alexander Terekhov в гостинице «Метрополь» прошла презентация капсульной коллекции спортивной одежды FAIR PLAY by Alexander Terekhov, посвященной Чемпионату мира по футболу, а также состоялся официальный запуск Esquire Guide — путеводителя журнала Esquire по 11 городам Чемпионата мира по футболу 2018. Презентация прошла под музыку Антона Лаврентьева, который вживую выступил для всех гостей. В капсулу FAIR PLAY by Alexander Terekhov вошли оверсайз худи, олимпийки на молнии, спортивные штаны и футболки с эксклюзивными принтами на тему футбола.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/viktoriya-korotkova-i-drugie-zvezdy-na-prezentatsii-kollektsii-fair-play-by-alexander-terekhov/
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