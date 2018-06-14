Виктория Короткова, Антон Лаврентьев и Надежда Сысоева на презентации коллекции FAIR PLAY by Alexander Terekhov

Что: Презентация новой капсульной коллекции FAIR PLAY by Alexander Terekhov и гида журнала Esquire по городам чемпионата мира по футболу.

Где: Бутик Alexander Terekhov в гостинице «Метрополь», Москва.

Когда: 13.06.2018.

Люди говорят: В бутике Alexander Terekhov в гостинице «Метрополь» прошла презентация капсульной коллекции спортивной одежды FAIR PLAY by Alexander Terekhov, посвященной Чемпионату мира по футболу, а также состоялся официальный запуск Esquire Guide — путеводителя журнала Esquire по 11 городам Чемпионата мира по футболу 2018. Презентация прошла под музыку Антона Лаврентьева, который вживую выступил для всех гостей. В капсулу FAIR PLAY by Alexander Terekhov вошли оверсайз худи, олимпийки на молнии, спортивные штаны и футболки с эксклюзивными принтами на тему футбола.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/viktoriya-korotkova-i-drugie-zvezdy-na-prezentatsii-kollektsii-fair-play-by-alexander-terekhov/