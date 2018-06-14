Стильные идеи нарядов для отпуска

Налегке

Идеальный лук для жаркой страны. Минимум одежды, максимум загара. Выбирайте легкие шорты и кроп-топ или просто носите верх от купальника. Из обуви подойдут сандалии или эспадрильи.

Летние брюки

В этом сезоне актуальны брюки свободного кроя с завышенной талией из хлопка или льна. Цвета натуральные, неяркие. Такие можно сочетать с простыми майками или топами, например, белыми. А аксессуары в виде соломенной шляпы, плетеной сумки и платка на шею идеально завершат образ.

Шорты и топ В этом году все it-girls просто помешались на такой модели шорт: завышенная талия, классический крой, легкие ткани. Они выглядят очень элегантно и дорого. А носить такие можно с блузами и кроп-топами. Отличный аутфит для того, чтобы исследовать новые города и страны.

Платье

Конечно, что может быть лучше легкого и летнего платья? А если с цветочным принтом? А если с завязкой спереди и оборками? Звучит, как песня!

Кимоно

Эта вещь способна превратить самый простой наряд в ультрамодный. Джинсовые шорты и футболка преобразиться, если поверх надеть яркое длинное кимоно. А добавив стильный головной убор и сумку, вы попадете прямиков в список главных трендсеттеров. Попробуем?