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Стильные идеи нарядов для отпуска
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Стильные идеи нарядов для отпуска 

SNCmedia.ru 56 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Налегке
Идеальный лук для жаркой страны. Минимум одежды, максимум загара. Выбирайте легкие шорты и кроп-топ или просто носите верх от купальника. Из обуви подойдут сандалии или эспадрильи.
Летние брюки
В этом сезоне актуальны брюки свободного кроя с завышенной талией из хлопка или льна. Цвета натуральные, неяркие. Такие можно сочетать с простыми майками или топами, например, белыми. А аксессуары в виде соломенной шляпы, плетеной сумки и платка на шею идеально завершат образ.
Шорты и топ  В этом году все it-girls просто помешались на такой модели шорт: завышенная талия, классический крой, легкие ткани. Они выглядят очень элегантно и дорого. А носить такие можно с блузами и кроп-топами. Отличный аутфит для того, чтобы исследовать новые города и страны.
Платье
Конечно, что может быть лучше легкого и летнего платья? А если с цветочным принтом? А если с завязкой спереди и оборками? Звучит, как песня!
Кимоно
Эта вещь способна превратить самый простой наряд в ультрамодный. Джинсовые шорты и футболка преобразиться, если поверх надеть яркое длинное кимоно. А добавив стильный головной убор и сумку, вы попадете прямиков в список главных трендсеттеров. Попробуем?
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