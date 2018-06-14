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Фаррелл Уильямс принял участие в съемке для Vogue Italia
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Фаррелл Уильямс принял участие в съемке для Vogue Italia 

Fancy Journal 53 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Американский певец Фаррелл Уильямс принял участие в черно-белой съемке и дал большое интервью специально для итальянского Vogue. Музыканта фотографировала французский фотограф Бриджит Лакомб, а за стилизацию фотосъемки отвечал Майкл Филуз.
Vogue Italia уже опубликовали эксклюзивные кадры, где Фаррелл позирует в вещах от таких известных брендов, как Chanel, Gucci, Giorgio Armani, Undercover и Bottega Veneta. Что касается интервью, то в нем музыкант рассказал о работе над саундтреком к фильму, о творческом процессе, а также о концепции красоты и современной моде.
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