Фаррелл Уильямс принял участие в съемке для Vogue Italia 

Американский певец Фаррелл Уильямс принял участие в черно-белой съемке и дал большое интервью специально для итальянского Vogue. Музыканта фотографировала французский фотограф Бриджит Лакомб, а за стилизацию фотосъемки отвечал Майкл Филуз.
Vogue Italia уже опубликовали эксклюзивные кадры, где Фаррелл позирует в вещах от таких известных брендов, как Chanel, Gucci, Giorgio Armani, Undercover и Bottega Veneta. Что касается интервью, то в нем музыкант рассказал о работе над саундтреком к фильму, о творческом процессе, а также о концепции красоты и современной моде.