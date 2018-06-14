Топ-15 костюмов для чужой свадьбы

Если тебя пригласили на свадьбу, не мучайся с выбором платья — надевай костюм! Мы подобрали 15 вариантов, в которых ты будешь выглядеть сногсшибательно!

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-15-kostyumov-dlya-chuzhoj-svadby/