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Превосходна: Сара Джессика Паркер в самом романтичном летнем платье
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Превосходна: Сара Джессика Паркер в самом романтичном летнем платье 

Grazia 54 минуты назад
Фото: Grazia
У актрисы Сары Джессики Паркер, как и у ее героини Кэри Брэдшоу, прекрасный вкус. Звезда знает, как себя преподнести, чтобы окружающие ахнули от изумления. И на днях она в очередной раз это продемонстрировала. Папарацци поймали Сару в объектив у ее дома в Нью-Йорке. Актриса была одета в нежное белое платье с цветочным принтом в пол и серебрянные лодочки на шпильке.
В качестве прически актриса сделала легкие локоны. Макияж она выбрала естественный, чтобы образ получился легкий, женственный и очень романтичный.
Напомним, с 1997 года Сара замужем за актером Мэттью Бродериком. В 2002 году у пары родился сын Джеймс. Через семь лет суррогатная мать подарила супругам близнецов — дочек Табиту и Мэрион. Сара и Мэттью в браке больше 20 лет. У актеров есть простое правило, которое помогает им сохранять отношения: «Секрет в том, что мы не обсуждаем нашу семейную жизнь. Ни с репортерами, ни с кем-либо еще. Вот так! Мы не выставляем себя как примерную пару и не трясем грязным бельем на публике», — рассказала как-то Паркер.
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