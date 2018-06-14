5 стильных вещей для домашнего гардероба

Я долго приучала себя к тому, что одежду для дома нужно покупать, а не выуживать из повседневного гардероба полинявшие, вытянутые или вышедшие из моды вещи. В итоге женщина победила домохозяйку — я хожу в том, что красиво и удобно, а не в том, что не жалко испачкать. Лето вдохновляет на обновление домашнего гардероба, поэтому я собрала для тебя несколько нежных комплектов. В них можно делать что угодно: спать, готовить ужин, гулять и распивать вино под новый альбом Монеточки.

1. Домашняя одежда

Если ты еще не настолько богемна, чтобы сутками не вылезать из шелков и кружев, посмотри на стильные костюмы, в которых не стыдно показаться соседям или прогуляться в выходной день. Тройной комплект: брюки, топ и кардиган из мягкой вискозы — готовый образ для непринужденного отдыха. Летний костюм из хлопковой футболки и бриджей во французском стиле подойдет для активного дня. Не забывай про еще один тренд летней моды — комбинезон из легкой ткани. Он избавит от необходимости сочетать несколько видов одежды. Свободные брюки дают простор движениям, а пояс подчеркнет силуэт.

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2. Шелковая пижама

Одеться в шелк летним вечером — как нырнуть в прохладную воду. С этой тканью ты будешь чувствовать себя свежо и в блузе с брюками, и в открытом топе с короткими шортами. Не бойся брать пижаму из искусственного шелка — ощущения те же, при этом он, в отличие от натуральной ткани, лучше держит форму, не выцветает и не дает усадку. Шелку очень идут цветочные принты, хотя и в однотонной расцветке он выглядит элегантно.

Выбор редакции

3. Сорочка

Для романтического настроения держи под рукой более соблазнительный вариант — шелковую сорочку. В ней ты вообще забудешь, что одета. Сорочка из черного шелка с крупными белоснежными цветами и невесомыми бретелями — лучший выбор для домашнего ужина на двоих. Укороченную модель с кружевными вставками прибереги для постели, тем более что спать в шелковой одежде — одно удовольствие.

Выбор редакции

4. Халат

Халатов в домашнем гардеробе должно быть минимум два. Нежный и уютный из натурального материала — чтобы завернуться в него после душа. Как правило — это мягкая, махровая ткань из бамбуковых или хлопковых нитей. Она не мнется, не соскальзывает с тела и хорошо впитывает влагу, позволяя телу дышать. Махра не обязательно должна быть толстой, ты всегда можешь выбрать облегченные махровые халаты, велюровые или жаккардовые. Роскошный шелковый халат в восточном стиле — для интригующего вечернего домашнего образа. Накидывай на сорочку и носи распахнутым или надевай на голое тело, перевязывая поясом.

Выбор редакции

5. Одежда для пляжа

Пляжную одежду я тоже отнесла в категорию домашней, подобрав оригинальные летние платья и несколько изящных и удобных комплектов. В легком трикотажном платье белого цвета тебе будет комфортно в любую жару. Платье-поло бирюзовой расцветки — универсальный вариант для спортивного, пляжного отдыха или образа в стиле спорт-шик. Если, как и я, не любишь юбки — бери белоснежный комплект из стильной футболки и бриджей из натурального хлопка. В таком костюме ты останешься женственной, не изменяя себе.

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