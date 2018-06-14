Гуру для гуру: на кого в детстве хотели быть похожи те, кто сам стал иконой стиля

Джорджия Мей Джаггер / Бриджит Бардо

Маленькие знаменитые девочки тоже хотят быть на кого-то похожими в детстве. Дочка Мика Джаггера, популярная модель Джорджия Мей Джаггер, выбрала себе кумира под стать: визуальное сходство с легендарной Бардо Джорджия подчеркивает стрижкой и даже макияжем.

Мало того, что Ева сама неоднократно сознавалась в своей любви к иконе моды прошлого столетия, еще и схожий типаж внешности и фигуры позволяет актрисе носить яркие приталенныет платья, глубокие декольте и платки на голове именно так, как когда-то это делала Софи. И вполне оправданно — в роковых образах Ева бесподобна.

Фотомодель, певица, танцовщица бурлеска… О Дите можно говорить многое, но ее образ узнаваем без лишних слов. И, конечно, сомнений в том, кто является кумирами знаменитости, не возникает — своим вдохновением она обязана блистательным актрисам кино 30-х и 40-х, красоткам с безупречным макияжем, тугими локонами, высокими каблуками и пронзительными взглядами.

Одна из самых востребованных моделей современности в интервью модному изданию сообщила, что считает своим кумиром Анджелину Джоли, поскольку та «просто невероятно красива». Что ж, Кендалл, мы полностью разделяем твой восторг — умению подавать себя у Энджи может поучиться каждая.

Другая звездная дива из знаменитого семейства, Ким, в юности активно копировала образ Виктории Бэкхэм — еще когда последняя была «перчинкой» в составе Spice Girls, а не иконой стиля с собственной линией одежды. Конечно, те времена давно прошли, но вот схожие образы у красоток встречаются и по сей день.

Икона стиля для «малышки» Селены — Натали Портман, пример трудолюбия и элегантности. Ее образы — простые, изящные и не лишенные при этом комфорта полюбились молодой актрисе и певице, и схожие мотивы зачастую прослеживаются в ее выходах на красную дорожку.

Маленькая Эмма, как и многие девочки, мечтала стать принцессой, а когда поняла, что это невозможно, решила стать актрисой. И выбрала в кумиры не кого-то, а знаменитую красотку всея Голливуда — Джулию Робертс. Когда юная звезда выросла, она воплотила детскую мечту с шиком и предстала в одной из фотосессий в платье, недвусмысленно напомнившем наряд «Красотки».

Актриса, певица, модель и ведущая 23 сезона шоу «Топ-модель по-американски» долгое время буквально поклонялась Мадонне — причем не только ее творчеству, но и стилю. И как оказалось, чувства взаимны — ведь именно Рита стала лицом бренда Мадонны и ее дочери Лурдес «Material Girl».