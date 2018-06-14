Кристина Агилера показала, как не надо носить ботфорты 

Певице захотелось примерить один из ключевых трендов 2018 года, но вышло не очень.
Не успели мы порадоваться тому, что Кристина Агилера сменила имидж и наконец-то стала секси, как звезда вновь удивила безвкусным нарядом!
Похоже, ей не дают спать спокойно лавры главной фэшн-скандалистки современности Ким Кардашьян. По крайней мере, именно так можно объяснить ее внезапную тягу к эффектным трендам. На днях Кристина попала в объективы папарацци в весьма нетривиальном образе.
Черные ботфорты на огромной платформе стали главными героями комплекта. Правда, в них певица стала походить не на звезду первого эшелона, а на стриптизершу размера plus size. Образ Агилера дополнила странного вида свитшотом с узором в стиле граффити. Кстати, он выполнял также еще и функцию платья, что выглядело, мягко говоря, не слишком эстетично.
Не забыла Агилера и об аксессуарах. Роль яркого акцента сыграли солнцезащитные очки в стиле 90-х, которые в последнее время полюбили чуть ли не все западные знаменитости.
Звезды, которые резко изменили имидж и стали секси
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