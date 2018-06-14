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Кристина Агилера показала, как не надо носить ботфорты
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Кристина Агилера показала, как не надо носить ботфорты 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Певице захотелось примерить один из ключевых трендов 2018 года, но вышло не очень.
Не успели мы порадоваться тому, что Кристина Агилера сменила имидж и наконец-то стала секси, как звезда вновь удивила безвкусным нарядом!
Похоже, ей не дают спать спокойно лавры главной фэшн-скандалистки современности Ким Кардашьян. По крайней мере, именно так можно объяснить ее внезапную тягу к эффектным трендам. На днях Кристина попала в объективы папарацци в весьма нетривиальном образе.
Черные ботфорты на огромной платформе стали главными героями комплекта. Правда, в них певица стала походить не на звезду первого эшелона, а на стриптизершу размера plus size. Образ Агилера дополнила странного вида свитшотом с узором в стиле граффити. Кстати, он выполнял также еще и функцию платья, что выглядело, мягко говоря, не слишком эстетично.
Не забыла Агилера и об аксессуарах. Роль яркого акцента сыграли солнцезащитные очки в стиле 90-х, которые в последнее время полюбили чуть ли не все западные знаменитости.
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