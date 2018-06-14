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Дрис ван Нотен продал акции своего бренда
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Дрис ван Нотен продал акции своего бренда 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В день рождения бельгийца Дриса ван Нотена мы гордо писали, что он — практически единственный дизайнер, не подчиняющийся модным конгломератам. Пока Dior находится в составе LVMH, а делами Gucci занимается компания Kering, Dries Van Noten оставался независимым и сам задавал вектор своей политики. Но теперь стало известно, что дизайнер продал большинство акций испанской группе Puig, которая также владеет долями Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci и Jean Paul Gaultier. При этом Дрис остается на постах креативного директора марки и председателя правления. Напомним, в марте этого года вышел фильм о Дрисе ван Нотене, в котором дизайнер рассказал о фэшн-пристрастиях, замыслах всех своих шоу и не самых удачных, на его взгляд, коллекциях. В центре сюжета полуторачасовой ленты — работа над показом весна-лето 2015 (вдохновленным «Офелией» английского художника Джона Эверетта Милле) и осень-зима 2016/17 (представленным в парижской Grand Opéra).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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