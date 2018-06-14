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6 бьюти-новинок, которые можно взять в путешествие
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6 бьюти-новинок, которые можно взять в путешествие 

Журнал ОК! 2 часа назад
Недавно мы рассказывали, какие санскрины выручат вас в отпуске. А теперь самое время обсудить остальное содержимое косметички.
Голографический бронзер Unicorn Tears, Too Faced
В новом бронзере из очень фотогеничной лимитки Too Faced на удивление гармонично сочетаются теплые и холодные оттенки. Использовать цвета можно в миксе или по отдельности: так или иначе, эффект инстаграмного сияния вашей коже обеспечен.
Лосьон для тела Strobe, MAC  Лосьон с мерцающими частичками на раз-два создаст модный эффект мокрой кожи. Наносите его на открытые участки тела днем и вечером, чтобы получить самые сочные отпускные фотографии.
Стик для губ и щек Jelly Jungle, Kiko Milano
Ягодно-красный стик для губ и щек из летней коллекции Kiko Milano прекрасно гармонирует с бронзовым загаром и может заменить собой всю косметичку. Растушуйте стик на губах, щеках и в складке века, когда будет лень делать макияж.
Палетка теней Naked Petit Heat, Urban Decay
Мини-версия горячей палетки Naked Heat состоит из 6 абсолютно новых оттенков. В миниатюре есть все цвета, необходимые для базового летнего макияжа глаз: от нейтрального сливочного до темно-коричневого с красным подтоном.
Аромат Festival Summer, MEXX
Новинку MEXX однозначно заценят любители сложных фруктово-цветочных ароматов. За счет контрастного сочетания зеленой груши, сливы, фрезии и магнолии аромат получился сладким, но не приторным (читайте: идеальным для жаркой погоды).
Патчи для глаз, Ciel
Гидрогелевые патчи для глаз с гиалуроновой кислотой от российского бренда Ciel помогут освежить лицо в любой непонятной ситуации. А благодаря удобной форме использовать их будет особенно приятно.
Журнал ОК!: последние новости
Фэшн-блогер Каролина Даур создала яркую лимитку для MAC Рианна, Сандра Баллок, Адриана Лима и другие на премьере «8 подруг Оушена» Юлия Снигирь, Максим Матвеев, Юлия Пересильд на вечеринке New Balance
Женский форум
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