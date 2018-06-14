6 бьюти-новинок, которые можно взять в путешествие

Недавно мы рассказывали, какие санскрины выручат вас в отпуске. А теперь самое время обсудить остальное содержимое косметички.

Голографический бронзер Unicorn Tears, Too Faced

В новом бронзере из очень фотогеничной лимитки Too Faced на удивление гармонично сочетаются теплые и холодные оттенки. Использовать цвета можно в миксе или по отдельности: так или иначе, эффект инстаграмного сияния вашей коже обеспечен.

Лосьон для тела Strobe, MAC Лосьон с мерцающими частичками на раз-два создаст модный эффект мокрой кожи. Наносите его на открытые участки тела днем и вечером, чтобы получить самые сочные отпускные фотографии.

Стик для губ и щек Jelly Jungle, Kiko Milano

Ягодно-красный стик для губ и щек из летней коллекции Kiko Milano прекрасно гармонирует с бронзовым загаром и может заменить собой всю косметичку. Растушуйте стик на губах, щеках и в складке века, когда будет лень делать макияж.

Палетка теней Naked Petit Heat, Urban Decay

Мини-версия горячей палетки Naked Heat состоит из 6 абсолютно новых оттенков. В миниатюре есть все цвета, необходимые для базового летнего макияжа глаз: от нейтрального сливочного до темно-коричневого с красным подтоном.

Аромат Festival Summer, MEXX

Новинку MEXX однозначно заценят любители сложных фруктово-цветочных ароматов. За счет контрастного сочетания зеленой груши, сливы, фрезии и магнолии аромат получился сладким, но не приторным (читайте: идеальным для жаркой погоды).

Патчи для глаз, Ciel

Гидрогелевые патчи для глаз с гиалуроновой кислотой от российского бренда Ciel помогут освежить лицо в любой непонятной ситуации. А благодаря удобной форме использовать их будет особенно приятно.