Ralf Ringer выпустил летнюю коллекцию обуви

Обувь рассчитана на взрослых и детей — каждый член семьи сможет найти себе подходящую пару. Для похода на пляж девушки могут выбрать сабо и сандалии Bonni без каблука на гибкой и лёгкой подошве. Ультрамодные биркенштоки Jango с анатомической стелькой понравятся мужчинам, которым важен комфорт при ходьбе. Эта модель также представлена в женской и детской коллекциях. Bonni (Фото: Ralf Ringer) Jango (Фото: Ralf Ringer) Aileen (Фото: Ralf Ringer) Sheila (Фото: Ralf Ringer) Beep (Фото: Ralf Ringer) Bruce (Фото: Ralf Ringer) Sheila-D (Фото: Ralf Ringer) Любительницам активного отдыха подойдут слипоны Aileen или кожаные кеды Sheila. Слипоны представлены в двух расцветках (бронзовом глянце и с летним принтом), а кеды — с романтичными узорами на боковых частях. Мужской вариант слипонов Beep будет удобен как в городе, так и на даче. Для пеших прогулок незаменимыми станут сандалии Bruce.

Детская коллекция также отличается большим ассортиментом. Например, активным мальчикам и девочкам понравятся дышащие кеды Sheila-D из натуральных материалов.

Вся летняя коллекция Ralf Ringer доступна в магазинах сети и на официальном сайте. Статьи по теме 7 самых распространённых ошибок при выборе обуви 11 классных кроссовок для лета 14 лучших кроссовок для бега С чем и как носить белые кроссовки

Запись «Ralf Ringer выпустил летнюю коллекцию обуви» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.