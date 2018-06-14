Ещё
Ralf Ringer выпустил летнюю коллекцию обуви
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась

Ralf Ringer выпустил летнюю коллекцию обуви 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Обувь рассчитана на взрослых и детей — каждый член семьи сможет найти себе подходящую пару. Для похода на пляж девушки могут выбрать сабо и сандалии Bonni без каблука на гибкой и лёгкой подошве. Ультрамодные биркенштоки Jango с анатомической стелькой понравятся мужчинам, которым важен комфорт при ходьбе. Эта модель также представлена в женской и детской коллекциях. Bonni (Фото: Ralf Ringer) Jango (Фото: Ralf Ringer) Aileen (Фото: Ralf Ringer) Sheila (Фото: Ralf Ringer) Beep (Фото: Ralf Ringer) Bruce (Фото: Ralf Ringer) Sheila-D (Фото: Ralf Ringer) Любительницам активного отдыха подойдут слипоны Aileen или кожаные кеды Sheila. Слипоны представлены в двух расцветках (бронзовом глянце и с летним принтом), а кеды — с романтичными узорами на боковых частях. Мужской вариант слипонов Beep будет удобен как в городе, так и на даче. Для пеших прогулок незаменимыми станут сандалии Bruce.
Детская коллекция также отличается большим ассортиментом. Например, активным мальчикам и девочкам понравятся дышащие кеды Sheila-D из натуральных материалов.
Вся летняя коллекция Ralf Ringer доступна в магазинах сети и на официальном сайте. Статьи по теме 7 самых распространённых ошибок при выборе обуви 11 классных кроссовок для лета 14 лучших кроссовок для бега С чем и как носить белые кроссовки
Запись «Ralf Ringer выпустил летнюю коллекцию обуви» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Что нужно знать о химиотерапии: 7 важных фактов Десерт дня: грейпфрутовые «блинчики» В Москве прошёл финал конкурса «Мисс BaByliss — 2017»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась72
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму12
Самого сильного в мире человека травят в Сети10
Пуговка показала «беременный» живот17
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой139
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение