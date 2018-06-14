Фэшн-блогер Каролина Даур создала яркую лимитку для MAC

Каролина Даур, известная в сети как Caro Daur, вышла за рамки стритстайла (которым, впрочем, и славится ее инстаграм-блог @carodaur) ради очень сочной коллаборации с MAC. Плодом труда it girl стала линейка макияжа Oh, Sweetie, в которую вошло 15 помад и блесков для губ в оттенках шоколада и леденцов.

Блеск для губ в оттенке Banana Muffins

Блеск для губ в оттенке Caramel Sugar

Блеск для губ в оттенке Death By Chocolate

Блеск для губ в оттенке Funfetti Cake

Блеск для губ в оттенке Key Lime Trifle

Блеск для губ в оттенке Sugar Cookies

Блеск для губ в оттенке Wilberry Frosting

К слову, для Каролины это уже не первый заход в бьюти-индустрию. В конце прошлого года Dolce&Gabbana сделали ее лицом рождественской лимитки макияжа.

Коллекция Oh, Sweetie будет представлена во всех магазинах MAC и на официальном сайте бренда, начиная с середины июня.