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Фэшн-блогер Каролина Даур создала яркую лимитку для MAC
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Фэшн-блогер Каролина Даур создала яркую лимитку для MAC 

Журнал ОК! 1 час назад
Каролина Даур, известная в сети как Caro Daur, вышла за рамки стритстайла (которым, впрочем, и славится ее инстаграм-блог @carodaur) ради очень сочной коллаборации с MAC. Плодом труда it girl стала линейка макияжа Oh, Sweetie, в которую вошло 15 помад и блесков для губ в оттенках шоколада и леденцов.
Блеск для губ в оттенке Banana Muffins
Блеск для губ в оттенке Caramel Sugar
Блеск для губ в оттенке Death By Chocolate
Блеск для губ в оттенке Funfetti Cake
Блеск для губ в оттенке Key Lime Trifle
Блеск для губ в оттенке Sugar Cookies
Блеск для губ в оттенке Wilberry Frosting
К слову, для Каролины это уже не первый заход в бьюти-индустрию. В конце прошлого года Dolce&Gabbana сделали ее лицом рождественской лимитки макияжа.
Коллекция Oh, Sweetie будет представлена во всех магазинах MAC и на официальном сайте бренда, начиная с середины июня.
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