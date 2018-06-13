Образ дня: Водянова в сказочном голубом платье от Сергеенко на гала-концерте по случаю ЧМ-2018 

Совсем недавно на Красной площади в Москве закончился гала-концерт звёзд мировой оперной сцены по случаю старта Чемпионата мира по футболу.
На сцену в этот день вышли Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Хуан Диего Флорес, Юсиф Эйвазов и другие звезды, а провела вечер совместно с пианистом Денисом Мацуевым российская модель с мировым именем — Наталья Водянова. Для особенного вечера она выбрала платье из новой кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко: воздушное голубое платье принцессы с несколькими ярусами. Просто глаз не оторвать!
— подписала портрет в невероятно идущем ее голубым глазам наряде звезда.
Чемпионат мира по футболу стартует уже завтра. В первом матче ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией. А ты будешь болеть за наших?
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Фото:Instagram