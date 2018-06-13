Образ дня: Водянова в сказочном голубом платье от Сергеенко на гала-концерте по случаю ЧМ-2018

Совсем недавно на Красной площади в Москве закончился гала-концерт звёзд мировой оперной сцены по случаю старта Чемпионата мира по футболу.

— подписала портрет в невероятно идущем ее голубым глазам наряде звезда.

Чемпионат мира по футболу стартует уже завтра. В первом матче ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией. А ты будешь болеть за наших?

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Фото:Instagram