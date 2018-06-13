Ещё
Образ дня: Водянова в сказочном голубом платье от Сергеенко на гала-концерте по случаю ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образ дня: Водянова в сказочном голубом платье от Сергеенко на гала-концерте по случаю ЧМ-2018 

WMJ.ru 19 часов назад
Фото: WMJ.ru
Совсем недавно на Красной площади в Москве закончился гала-концерт звёзд мировой оперной сцены по случаю старта Чемпионата мира по футболу.
На сцену в этот день вышли Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Хуан Диего Флорес, Юсиф Эйвазов и другие звезды, а провела вечер совместно с пианистом Денисом Мацуевым российская модель с мировым именем — Наталья Водянова. Для особенного вечера она выбрала платье из новой кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко: воздушное голубое платье принцессы с несколькими ярусами. Просто глаз не оторвать!
— подписала портрет в невероятно идущем ее голубым глазам наряде звезда.
Чемпионат мира по футболу стартует уже завтра. В первом матче ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией. А ты будешь болеть за наших?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Решетова и Кафельникова показали страсть на троих, бюсты и куртки в новой съемке для In Hype Двойники Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон разделись догола перед Канье Уэстом Какое платье выбрать для выпускного бала: 5 трендовых фасонов на любой вкус
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пышная грудь Беллы Торн не помещается в бикини
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму25
Орбакайте рассказала о жестком условии матери
Пуговка показала «беременный» живот17
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда48
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение