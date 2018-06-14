Тренд сезона — объемные броши: где купить и как носить

Всегда мечтала знать секрет сверхбогемного образа? Все просто — используй oversize брошь.

Молодой российский дизайнер Яна Маркова выпустила дебютную коллекцию фантазийных брошей, которые напоминают скорее шедевры выского ювелирного искусства, нежели миниатюрные аксессуары.

Коцепция представить броши, как пазл, который можно легко видоизменить в любой момент, собрав новую по настроению и композиции картинку, родилась из любви дизайнера к большим, по-настоящему не скромным по размерам и идеям брошам. «Признаться, я уже привыкла к некоторому замешательству при первом знакомстве с моими украшениям и именно для того, чтобы показать все возможности больших брошей и родилась эта история — парные и другие композиции с брошами. Таким образом, мои аксессуары можно использовать как пазл — меняя броши и комбинируя их между собой».

Авторские броши ручной работы Yana Markova выполнены в 3D объеме и напоминают то цветущие растения, то райских птиц, то затейливые иллюстрации. Кстати, носить броши дизайнер предлагает с экстравагантными костюмами из алого бархата, с женственными платьями и даже с теплыми меховыми кейпами!

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Фото: пресс-служба