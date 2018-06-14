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«Все наружу!»: в сети раскритиковали модный look Риты Дакоты
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«Все наружу!»: в сети раскритиковали модный look Риты Дакоты 

Лиза 56 минут назад
Фото: Лиза
@ritadakota«Все наружу!»: в сети раскритиковали модный look Риты ДакотыРита Дакота (28) вместе с мужем Владом Соколовским посетили pre-party фестиваля «Жара». Для выхода певица и молодая мама выбрала актуальный этим летом брючный костюм. Под жакет Дакота надела лишь кружевной браллет, который можно детально рассмотреть. Рита не стала застегивать верхнюю часть костюма. Образ дополнили яркие лаковые лодочки. Певица поделилась снимком с пользователями и попросила их оценить look по шкале от 1 до 5.
В комментариях развернулась настоящая битва. За считанные часы пост собрал сотни отзывов. Большинство решили, что образ не самый удачный. Некоторых и вовсе возмутила смелость исполнительницы, ведь бралетт — это все-таки нижнее белье, которое не принято демонстрировать: «А с каких пор стало модно ходить в одном бюстгалтере? Вы же молодая мама, на вас смотрят…», «Рост маленький, костюм (верх) съел половину роста… Как баночка трехлитровая получилась», «Рита, очень люблю ваш стиль, но образ неудачный. Был бы это кружевной топ — никто бы не возмущался…». Отвечая хейтерам, Дакота пояснила, что вправе одеваться так, как считает нужным, а многие попросту не разбираются в модных тенденциях.
А тем временем Рита Дакота назвала свой главных страх во время беременности.
Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 13 Июн 2018 в 12:40 PDT
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