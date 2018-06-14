Королевы «голых» платьев: вспоминаем самые откровенные наряды знаменитостей

Вот они, королевы «голых» платьев:

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