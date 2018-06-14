Королевы «голых» платьев: вспоминаем самые откровенные наряды знаменитостей 

«Голое» платье Кэрри Брэдшоу в одной из серий «Секса в большом городе» по меркам 21 века выглядит более чем скромно: оно достаточно длинное, непрозрачное, безо всяких вырезов в стратегически важных местах — и на что вообще жаловалась Кэрри, в 2018 году уже не очень понятно. Мы же вспоминаем тех, кто понятие «голого» платья вывел на новый уровень (и оставляем за скобками тот печальный случай, когда Роуз МакГоуэн вышла на красную дорожку действительно практически голой, потому что платья там не было вообще).
Вот они, королевы «голых» платьев:
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