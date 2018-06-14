Неприлично дорого: как одеваются жительницы Дубая

При слове «Дубай» помимо бесчисленные небоскребов, среди которых знаменитая высотка Бурдж-Халифа приходит множество бутиков класса люкс. На какие вещи местные модницы тратят больше всего денег и почему, рассказала блогер Яна Степанова , которая живет в Дубае вместе со своей семьей на протяжении 3-х лет.

Сумки

Местные жительницы обожают сумки Chanel . В гардеробе каждой арабки можно найти их целый склад. Причем, если они знают, что сумка представлена в разных цветах, они не успокоются пока не скупят все варианты. Вот почему, именно в Дубае представлен самый большой ассортимент аксессуаров Chanel (даже в Милане нет такого выбора!). Европейки и русские в большинстве своем отдают предпочтение аксессуарам из крокодиловой кожи и чаще всего отовариваются в Dior. А вот в отделы марки Louis Vuitton , подделки которой пользуются бешеной популярностью, модницы обычно заглядывают перед путешествиями — здесь большой выбор чемоданов, сумок для ручной клади и косметичек.

Обувь со стразами

Dolce & Gabbana неспроста выпускают экслюзивную линию обуви для Эмиратов: их линейки, украшенные стразами пользуются здесь бешеной популярностью. Помимо стразов арабки очень любят блестки и яркие цвета, и нередко выбирают обувь на очень высокой платформе. Это обусловлено тем, что большинство женщин ходит в закрытых абаях, а желание продемонстрировать свой достаток и выделиться все равно остается.

Шлепки

Европейки и русские девушки, живущие в Дубае просто обожают шлепки Hermès. У одной моей знакомой их накопилось аж дома 38 пар! Самое удивительное, с шлепками они не расстаются даже на светских вечеринках.

@svedae

Самое дорогое

Для большинства жительниц Дубая не важно, насколько хорошо сидит вещь, если она самая дорогая в магазине. Желание купить одежду или аксессуары только из-за бирки присуще многим местным девушкам, вне зависимости от национальности. Исключения составляют, пожалуй, только ливанки — они чаще всего предпочитают дорогие брючные костюмы в классическом стиле и платки, расшитые вручную.

@hina.mushfiq

Золото

Арабские женщины не могут ограничиться одним золотым кольцом и браслетом, им нужно много драгоценностей, чтобы заполнить каждый сантиметр тела, свободный из под абаи. В поисках драгоценных обновок они ежедневно атакуют ювелирный отдел Dior.