Постельный режим: учимся носить вещи в бельевом стиле у звезд

Джейми готовит из платья-комбинации smart casual look: добавляет к короткому однотонному платью серебристый блейзер и босоножки на тонком ремешке и получает на выходе шикарный образ для работы или похода в ресторан.

Джиджи Хадид

Мы почти уверены, что именно такими модными решениями Джиджи смогла заполучить в свои сети Зейна Малика. Только посмотрите на то, как она стилизует черное платье: с ботфортами на каблуке, бомбером и черными круглыми очками. Мы влюблены, вот и Зейн тоже.

Селена Гомес

Хорошее ведь дело, эта мода. Проспал, одеваться не стал, так и пошел прямо в пижаме. И выглядишь круче тех, кто долго собирал свой утренний OOTD. Селена вот демонстрирует все прелести пижамных комплектов: синий костюм, красные босоножки и яркая помада. Идеально!

Модель объединила в одном луке сразу несколько трендов: асимметричное платье в бельевом стиле и леопардовый принт. Думаем, это был халатик, который перевоплотился в стильное кимоно. Но круто же, а?!